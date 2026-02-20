F1 : Lewis Hamilton change de vie pour 2026, «j'ai tout laissé derrière moi»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison plus que poussive chez Ferrari, Lewis Hamilton aborde 2026 dans un tout autre état d'esprit. Le septuple champion du monde a même décidé de repartir à zéro, mettant de côté la saison dernière.

En arrivant chez Ferrari, Lewis Hamilton devait s'attendre à marquer l'histoire. Le pilote britannique rêve de remporter un huitième titre de champion du monde pour s'installer seul au Panthéon de la Formule 1 devant Michael Schumacher. Et le faire au sein de l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire, ce serait encore plus fort. Cependant, il va falloir attendre encore un peu puisque le première saison du Britannique chez Ferrari a ressemblé à un fiasco. Aucun podium en course, une première dans sa carrière. C'est la raison pour laquelle Lewis Hamilton a décidé de repartir à zéro en tirant un trait sur la saison dernière.

Lewis Hamilton veut oublier 2025 « Ça a clairement été un défi, et un défi que j'ai apprécié dans l'ensemble. Je pense qu'après avoir passé une année avec l'équipe, tout est désormais beaucoup plus posé, que ce soit dans les rouages internes ou dans les relations de travail. Donc je suis vraiment, vraiment enthousiaste pour cette saison. Je pense que tout le monde est arrivé avec une très grande positivité, même déjà à la fin de l'année dernière. L'empathie au sein de l'équipe, la motivation que l'on pouvait voir quand je me rendais à l'atelier pour voir les gens avant Noël, puis les voir revenir cette année… Pour l'instant, le ressenti est vraiment très positif. J'aborde toujours une saison avec confiance, ou du moins j'essaie de le faire, mais évidemment on est confronté à toutes sortes de défis en cours de route. Je pense que celle-ci, pour moi, m'a clairement beaucoup apporté, et j'ai laissé derrière moi tout ce qui concernait l'an dernier », lâche-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre.