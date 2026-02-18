«J'ai parlé à Max Verstappen» : Il dévoile une discussion secrète avec le pilote Red Bull

Alors que le début de la saison 2026 approche à grands pas, il est encore très difficile d'établir une hiérarchie tant la réglementation a évolué pour cette année. Néanmoins, en privé, Max Verstappen a confié le nom des pilotes qu'il considère comme ses principaux rivaux. Une discussion qui a fuité.
Alors que la Formule 1 a connu une révolution sur le plan de la réglementation, la hiérarchie est difficile à établir à un peu plus de deux semaines du premier Grand Prix de la saison en Australie. Chaque écurie tente de bluffer puisque chez Mercedes, on assure que Red Bull est largement devant, tandis qu'à l'inverse, l'écurie autrichienne promet que le motoriste allemand a créé le meilleur bloc propulseur. Et en privé, Max Verstappen tient visiblement le même discours.
Verstappen craint les moteurs Mercedes
En effet, dans des propos rapportés par F1i, David Coulthard a dévoilé le contenu d'une discussion privée avec le quadruple champion du monde : « J’ai parlé à Max Verstappen il y a quelques jours et quand je lui ai demandé : "Qui sont tes concurrents ?", il m’a répondu : "Tous ceux qui ont un moteur Mercedes." » Cela fait donc potentiellement huit pilotes, puisqu'en plus de l'équipe de Toto Wolff, trois écuries sont motorisées par Mercedes à savoir McLaren, Alpine et Williams. D'ailleurs, David Coulthard partage l'analyse de Max Verstappen : « Si vous deviez miser aujourd’hui, George Russell champion du monde ne serait probablement pas un mauvais choix ».
Coulthard donne ses pronostics
Mais en plus de Mercedes, Ferrari réussit des essais hivernaux plutôt encourageants. Par conséquent, David Coulthard n'écarte pas la Scuderia de la course au titre, et notamment Lewis Hamilton. « Je lisais plus tôt que Ferrari était assez performante sur les simulations de course. Peut-être qu’un Lewis Hamilton nouvellement épanoui retrouvera sa forme et ira chercher un huitième titre », ajoute l'ancien pilote.