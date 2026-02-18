«J'ai parlé à Max Verstappen» : Il dévoile une discussion secrète avec le pilote Red Bull

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le début de la saison 2026 approche à grands pas, il est encore très difficile d'établir une hiérarchie tant la réglementation a évolué pour cette année. Néanmoins, en privé, Max Verstappen a confié le nom des pilotes qu'il considère comme ses principaux rivaux. Une discussion qui a fuité.

Alors que la Formule 1 a connu une révolution sur le plan de la réglementation, la hiérarchie est difficile à établir à un peu plus de deux semaines du premier Grand Prix de la saison en Australie. Chaque écurie tente de bluffer puisque chez Mercedes, on assure que Red Bull est largement devant, tandis qu'à l'inverse, l'écurie autrichienne promet que le motoriste allemand a créé le meilleur bloc propulseur. Et en privé, Max Verstappen tient visiblement le même discours.

Après ses critiques émises la semaine passée concernant les nouvelles F1 et sa comparaison avec les FE, Max Verstappen a précisé ce qu'il souhaitait pour la discipline reine ! 💬🪫



"Je ne veux pas que nous nous rapprochions de la Formule E. Je veux que nous restions à l'écart de… pic.twitter.com/53MSNAJsCM — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 18, 2026

Verstappen craint les moteurs Mercedes En effet, dans des propos rapportés par F1i, David Coulthard a dévoilé le contenu d'une discussion privée avec le quadruple champion du monde : « J’ai parlé à Max Verstappen il y a quelques jours et quand je lui ai demandé : "Qui sont tes concurrents ?", il m’a répondu : "Tous ceux qui ont un moteur Mercedes." » Cela fait donc potentiellement huit pilotes, puisqu'en plus de l'équipe de Toto Wolff, trois écuries sont motorisées par Mercedes à savoir McLaren, Alpine et Williams. D'ailleurs, David Coulthard partage l'analyse de Max Verstappen : « Si vous deviez miser aujourd’hui, George Russell champion du monde ne serait probablement pas un mauvais choix ».