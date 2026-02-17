F1 - Michael Schumacher : Le drame qui a bouleversé sa carrière bientôt sur Netflix

Pierrick Levallet

Netflix s’est lancé dans un nouveau projet sur Michael Schumacher ! La plateforme de streaming a annoncé la sortie d’un documentaire revenant sur 1994, la saison du premier titre du légendaire pilote allemand. L’oeuvre explorera notamment comment le Baron Rouge a dû porter le poids d’une nouvelle ère en F1, après un terrible drame.

Depuis son terrible accident de ski en 2013, Michael Schumacher n’a plus été aperçu publiquement. L’ancien pilote de Ferrari reste sous la protection de sa famille après cet événement qui l’avait laissé entre la vie et la mort il y a 12 ans. Cela n’a toutefois pas empêché Netflix de prévoir un documentaire sur le Baron Rouge, pour retracer une partie de sa carrière.

La disparition d'Ayrton Senna a chamboulé la carrière de Michael Schumacher La plateforme de streaming a en effet annoncé la sortie d’un projet nommé Schumacher 94. Ce dernier reviendra sur cette lutte intense face à Damon Hill comme le rapporte Radio Monaco, mais aussi sur les décisions techniques qui ont fait jaser à l’époque. Cette saison, celle du premier titre de champion du monde de Michael Schumacher, c’est aussi l’année de la disparition tragique d’Ayrton Senna, qui a chamboulé la F1 en profondeur. Le documentaire explorera donc comment Michael Schumacher a dû porter le poids de cette nouvelle ère.