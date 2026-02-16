«Ça peut être chaotique» : Grand changement en F1, il est d'accord avec Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques semaines, la Formule 1 va reprendre ses droits avec les meilleurs pilotes du monde qui se retrouveront en Australie. Ces dernières semaines, les écuries sont très actives pour essayer d'avoir la meilleure voiture possible avec les nouvelles règlementations. Max Verstappen n'a pas hésité à signifier son mécontentement concernant ces nouvelles règles. Et il n'est pas le seul…

En 2026, la FIA a décidé d'opter pour de grands changements concernant la règlementation des Formule 1. Ces dernières semaines, les pilotes ont consacré beaucoup de temps à faire des essais et tout le monde est loin d'être convaincu, loin de là. Max Verstappen a même parlé de « désastre » en pensant à certains circuits. L'un de ses anciens coéquipiers va plutôt dans son sens.

«Ils sont devant nous» : Red Bull est largué, la confidence qui ne va pas plaire à Verstappen ! https://t.co/CSPo5VtjY1 — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Sergio Pérez est complètement d'accord avec Verstappen Pilote mexicain de 36 ans, Sergio Pérez n'était pas présent lors de la saison 2025 de Formule 1. Le Mexicain aux 6 victoires a fait équipe avec Max Verstappen pendant 3 ans chez Red Bull de 2021 à 2024 et il ne semble pas non plus très emballé à l'idée de démarrer cette saison 2026 avec ces nouvelles règles. « C’est très différent. Clairement, cette Formule 1 est extrêmement différente de ce à quoi j’étais habitué. Je dirais que c’est le plus grand changement que j’ai connu dans ma carrière en termes de réglementation. Il est très difficile de comprendre ce qui se passe avec l’énergie et son déploiement. Tout cela est extrêmement compliqué » réagit-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.