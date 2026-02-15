«Honnêtement, ça n'a aucun sens» : Max Verstappen prédit «un vrai désastre» en Formule 1

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est passé à deux points d'une cinquième couronne mondiale la saison dernière face Lando Norris, alors que la Red Bull n'était pas la monoplace la plus rapide du plateau. Et à trois semaines du début d'une nouvelle saison, le pilote néerlandais est loin d'être enthousiaste.
C'est une saison très particulière qui va s'ouvrir le 8 mars prochain à Melbourne. Et pour cause, la réglementation a totalement évolué et les pilotes ont découvert de toutes nouvelles monoplaces avec des moteurs hybrides et une aérodynamique totalement chamboulée. Et la plupart d'entre eux ont déjà affiché leur scepticisme après le début des essais hivernaux. Lewis Hamilton estime être « plus lent que la F2, là tout de suite », tandis que Max Verstappen assurait ces jours-ci qu'en « termes de pilotage, ce n’est pas très amusant. » Invité à commenter ses propos, le quadruple champion du monde est d'ailleurs allé encore plus loin.
Max Verstappen très inquiet pour cette saison
« Je dois clarifier certaines choses apparemment. En général, dans l’histoire de ce sport, les pilotes les plus rapides ou les meilleurs remportent normalement le championnat et finissent dans la meilleure équipe. Je pense que tous les bons pilotes sauront s’adapter, et ce n’est pas ça le problème. C’est simplement que toute la manière de courir est en train de changer, et je dirais que c’est moins pur », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche.
«J’en ris maintenant, mais...»
« Je ne sais pas quoi ajouter de plus. Les bons pilotes seront toujours devant, et bien sûr ceux qui ont un peu plus de capacités que le simple fait de conduire vite seront aussi aux avant-postes. Mais ce n’est pas ce que je veux dire non plus, parce que ce n’est pas ça qui m’inquiète. C’est simplement l’expérience de conduite en général. Vous êtes très inefficaces énergétiquement en ligne droite. Sur ce circuit (Bahreïn), ça reste encore gérable. Mais on va aussi aller sur des pistes où ce sera un vrai désastre », ajoute Max Verstappen, qui dresse la liste des circuits sur lesquels les nouvelles générations de monoplaces ne seront pas très amusantes à piloter : « Melbourne, Monza par exemple. Pas le Mexique, à cause de l’air raréfié et des gros freinages. Mais là-bas aussi, il y a une très longue ligne droite. Spa sera mauvais. Il y en a pas mal. Peut-être aussi Las Vegas, avec cette très longue ligne droite. Peut-être qu’on devra freiner à mi-ligne droite parce qu’on aura épuisé toute l’énergie. J’en ris maintenant, mais honnêtement, ça n’a aucun sens ».