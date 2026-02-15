«Honnêtement, ça n'a aucun sens» : Max Verstappen prédit «un vrai désastre» en Formule 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est passé à deux points d'une cinquième couronne mondiale la saison dernière face Lando Norris, alors que la Red Bull n'était pas la monoplace la plus rapide du plateau. Et à trois semaines du début d'une nouvelle saison, le pilote néerlandais est loin d'être enthousiaste.

C'est une saison très particulière qui va s'ouvrir le 8 mars prochain à Melbourne. Et pour cause, la réglementation a totalement évolué et les pilotes ont découvert de toutes nouvelles monoplaces avec des moteurs hybrides et une aérodynamique totalement chamboulée. Et la plupart d'entre eux ont déjà affiché leur scepticisme après le début des essais hivernaux. Lewis Hamilton estime être « plus lent que la F2, là tout de suite », tandis que Max Verstappen assurait ces jours-ci qu'en « termes de pilotage, ce n’est pas très amusant. » Invité à commenter ses propos, le quadruple champion du monde est d'ailleurs allé encore plus loin.

Max Verstappen a littéralement dézingué la nouvelle réglementation 2026 comparant les nouvelles F1 à des "Formule E sous stéroïdes" ! 💬😬



"Pour être honnête, ce n'est pas très amusant à conduire."



"En tant que pilote, je trouve que les sensations ne sont pas vraiment celles de… pic.twitter.com/y7NsPl9e5G — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 12, 2026

Max Verstappen très inquiet pour cette saison « Je dois clarifier certaines choses apparemment. En général, dans l’histoire de ce sport, les pilotes les plus rapides ou les meilleurs remportent normalement le championnat et finissent dans la meilleure équipe. Je pense que tous les bons pilotes sauront s’adapter, et ce n’est pas ça le problème. C’est simplement que toute la manière de courir est en train de changer, et je dirais que c’est moins pur », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche.