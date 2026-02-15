F1 - Lewis Hamilton bientôt champion du monde ? Il prend rendez-vous !

Pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu un véritable calvaire. Le septuple champion du monde n’a pas remporté la moindre victoire au sein de sa nouvelle écurie, et entend bien inverser la tendance en 2026. Un ancien champion du monde estime que le Britannique sera d’ailleurs au rendez-vous, et espère le revoir au sommet.
Le début de saison approche à grands pas. Certains pilotes comme Lewis Hamilton ont clairement une revanche à prendre en 2026. Et pour cause, le septuple champion du monde a connu une première saison extrêmement difficile chez Ferrari. N’ayant jamais réussi à terminer ne serait-ce que sur le podium en 2025, Hamilton a fait de la peine à ses plus grands fans.
« C’était difficile de regarder Lewis en 2025 »
A commencer par Jenson Button. Le champion du monde 2009 s’est récemment exprimé sur les difficultés rencontrées par son ancien coéquipier chez McLaren (2010-2013). « C’était difficile de regarder Lewis en 2025. Nous avons été coéquipiers pendant trois ans. Je sais à quel point il est bon, donc c’était vraiment dur de le voir lutter avec l’équipe. Et on pouvait voir sur son visage à quel point ça lui faisait mal », a ainsi confié Button.
« Nous verrons Lewis Hamilton de retour à son meilleur niveau
« Je pense vraiment qu’avec les changements de réglementation, nous verrons Lewis Hamilton de retour à son meilleur niveau. Sincèrement, j’y crois ! Il va pouvoir avoir son mot à dire sur la façon dont la voiture est développée, et avoir confiance dans le fait de l’orienter dans une direction qui lui convient. On veut voir Ferrari devant, et on veut tous revoir Lewis se battre à l’avant », a poursuivi Button, qui voit potentiellement Hamilton champion du monde : « Je vous dirai après la première course si c’est possible ou non. Mais avec la façon dont les règles ont changé, tout est possible. »