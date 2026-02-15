F1 - Lewis Hamilton bientôt champion du monde ? Il prend rendez-vous !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu un véritable calvaire. Le septuple champion du monde n’a pas remporté la moindre victoire au sein de sa nouvelle écurie, et entend bien inverser la tendance en 2026. Un ancien champion du monde estime que le Britannique sera d’ailleurs au rendez-vous, et espère le revoir au sommet.

Le début de saison approche à grands pas. Certains pilotes comme Lewis Hamilton ont clairement une revanche à prendre en 2026. Et pour cause, le septuple champion du monde a connu une première saison extrêmement difficile chez Ferrari. N’ayant jamais réussi à terminer ne serait-ce que sur le podium en 2025, Hamilton a fait de la peine à ses plus grands fans.

🔴 Ferrari : quelques images de Lewis Hamilton en piste avec la SF-26.



Une nouvelle ère. pic.twitter.com/QOs7jxHHXn — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) January 23, 2026

« C’était difficile de regarder Lewis en 2025 » A commencer par Jenson Button. Le champion du monde 2009 s’est récemment exprimé sur les difficultés rencontrées par son ancien coéquipier chez McLaren (2010-2013). « C’était difficile de regarder Lewis en 2025. Nous avons été coéquipiers pendant trois ans. Je sais à quel point il est bon, donc c’était vraiment dur de le voir lutter avec l’équipe. Et on pouvait voir sur son visage à quel point ça lui faisait mal », a ainsi confié Button.