F1 - «Quand je prendrai ma retraite...» : Kim Kardashian a changé les plans de Lewis Hamilton ?

Depuis sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015, Lewis Hamilton n'avait plus officialisé la moindre relation amoureuse. En couple avec Kim Kardashian, le pilote britannique de Formule 1 s'affiche avec sa nouvelle petite amie ces dernières semaines. Pourtant, Lewis Hamilton avait affirmé il y a quelques mois qu'il avait tiré un trait sur sa vie sentimentale.
En 2015, Lewis Hamilton et Nicole Scherzinger ont mis un terme à leur relation amoureuse. Depuis cette rupture, le pilote de Formule 1 n'avait plus officialisé la moindre idylle. Pourtant, Lewis Hamilton aurait fréquenté brièvement plusieurs célébrités lors des dix dernières années, notamment Gigi Hadid (30 ans), Sofia Richie Grainge (27 ans), Barbara Palvin (32 ans), Rita Ora (35 ans) ou encore Nicki Minaj (43 ans). De surcroit, le membre de l'écurie Ferrari a été aperçu avec Shakira à plusieurs reprises en 2023. La chanteuse colombienne n'étant plus en couple avec l'ex-footballeur Gerard Piqué.
Lewis Hamilton est en couple avec Kim Kardashian
Après Shakira (49 ans), il n'y avait pas vraiment eu de nouvelles rumeurs quant à la vie amoureuse de Lewis Hamilton. Et aujourd'hui, le pilote de 41 ans est en couple avec Kim Kardashian. En effet, Lewis Hamilton s'est affiché à plusieurs reprises avec la star de 45 ans ces dernières semaines. Pourtant, le Britannique avait affirmé il y a quelques mois qu'il ne comptait pas se réengager avec une femme avant de fin de sa carrière en Formule 1.
«Je me suis vraiment concentré pour tirer le meilleur parti de mes performances»
« Je regarde les autres pilotes et je me demande comment ils font. Certains ont des enfants, d’autres sont mariés, la plupart ont des petites amies. Je me suis vraiment concentré ces dernières années, en particulier ces dix dernières années, pour tirer le meilleur parti de mes performances. Ensuite, quand je prendrai ma retraite, je pourrai faire tout ce que je veux », avait confié Lewis Hamilton lors d'un entretien accordé à RTBF en juillet dernier.