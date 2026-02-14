F1 - «Quand je prendrai ma retraite...» : Kim Kardashian a changé les plans de Lewis Hamilton ?

Amadou Diawara

Depuis sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015, Lewis Hamilton n'avait plus officialisé la moindre relation amoureuse. En couple avec Kim Kardashian, le pilote britannique de Formule 1 s'affiche avec sa nouvelle petite amie ces dernières semaines. Pourtant, Lewis Hamilton avait affirmé il y a quelques mois qu'il avait tiré un trait sur sa vie sentimentale.

En 2015, Lewis Hamilton et Nicole Scherzinger ont mis un terme à leur relation amoureuse. Depuis cette rupture, le pilote de Formule 1 n'avait plus officialisé la moindre idylle. Pourtant, Lewis Hamilton aurait fréquenté brièvement plusieurs célébrités lors des dix dernières années, notamment Gigi Hadid (30 ans), Sofia Richie Grainge (27 ans), Barbara Palvin (32 ans), Rita Ora (35 ans) ou encore Nicki Minaj (43 ans). De surcroit, le membre de l'écurie Ferrari a été aperçu avec Shakira à plusieurs reprises en 2023. La chanteuse colombienne n'étant plus en couple avec l'ex-footballeur Gerard Piqué.

New year, new drive. Same mission. Welcome to the SF-26 🏎️💥 pic.twitter.com/p6BNGeBEjF — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 24, 2026

Lewis Hamilton est en couple avec Kim Kardashian Après Shakira (49 ans), il n'y avait pas vraiment eu de nouvelles rumeurs quant à la vie amoureuse de Lewis Hamilton. Et aujourd'hui, le pilote de 41 ans est en couple avec Kim Kardashian. En effet, Lewis Hamilton s'est affiché à plusieurs reprises avec la star de 45 ans ces dernières semaines. Pourtant, le Britannique avait affirmé il y a quelques mois qu'il ne comptait pas se réengager avec une femme avant de fin de sa carrière en Formule 1.