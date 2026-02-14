F1 : Lewis Hamilton lâche un indice pour le champion, «ça va être la clé…»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton espère pouvoir réaliser une meilleure saison que l’année passée chez Ferrari. Meilleur temps des essais libres de Barcelone, le Britannique semble déjà avoir plus de maîtrise au niveau de sa monoplace. Mais pour « King Lewis », une donnée très importante permettra faire de la différence chez les pilotes en 2026.

La saison 2026 approche à grands pas. Début mars, les pilotes mettront le cap sur Melbourne en Australie pour la première épreuve de la saison. En attendant, les pilotes ont pu découvrir les spécificités de leurs nouvelles monoplaces à l’occasion des essais hivernaux, dans un premier temps du côté de Barcelone. Et à la surprise générale, c’est Lewis Hamilton qui a signé les meilleurs temps. Le septuple champion du monde, qui a vécu un calvaire chez Ferrari en 2025, souhaite inverser la tendance.

143 tours déjà pour Lewis Hamilton au volant de la SF-26, j'en connais un qui commence à prendre du plaisir. — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) February 13, 2026

Hamilton n’aime pas les nouvelles monoplaces Une belle promesse pour le Britannique donc, malgré le fait que ce dernier, à l’instar de Max Verstappen, s’est plaint des nouvelles voitures. « Si vous regardez Barcelone, par exemple, on fait 600 mètres de lift and coast sur un tour de qualification. Ce n’est pas ça, la course automobile. Ça n’aide clairement pas, car les écarts entre les rapports sont assez importants. Quand on rétrograde en première, la voiture peut décrocher brutalement. y a aussi très peu d’appui aérodynamique. Et avec le vent arrière ici, beaucoup de pilotes bloquent les roues au virage 10. C’est probablement le passage le plus difficile que j’aie jamais connu sur ce circuit. On glisse énormément sur les pneus. Ce n’est pas spectaculaire », a confié Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.