«S’il veut partir, qu’il parte» : Max Verstappen envoyé à la retraite par un autre pilote de F1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette saison 2026 de Formule 1, c'est un tout nouveau règlement qui est entré en vigueur. De quoi changer de nombreuses choses pour les pilotes dont les sensations ne sont désormais plus les mêmes. Si certains apprécient, ce n'est pas le cas pour d'autres. A commencer par Max Verstappen, qui a poussé un violent coup de gueule. Mais voilà qu'une réponse n'a pas tardé à tomber pour le pilote Néerlandais, qui a notamment été envoyé à la retraite s'il en avait envie.

Max Verstappen n'est pas le plus grand fan de la Formule 1 en 2026. Le Néerlandais n'apprécie pas les nouvelles sensations et il n'a pas hésité à le faire savoir. En effet, le pilote Red Bull a poussé un coup de gueule ces dernières heures, lâchant : « Ce n’est pas toujours la chose la plus gentille à dire, mais je veux aussi être réaliste en tant que pilote, la sensation n’est pas très "Formule 1". Ça ressemble un peu plus à de la Formule E sous stéroïdes. En tant que pur pilote, j’aime conduire à fond. Et pour le moment, vous ne pouvez pas piloter à fond avec ces voitures, vous devez gérer beaucoup de choses ».

Max Verstappen est d'accord avec Lewis Hamilton : «Ce n’est pas la chose la plus gentille à dire, mais...» https://t.co/kwxQXsKLBG — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

« S’il veut prendre sa retraite de la F1, il peut prendre sa retraite » Les propos de Max Verstappen ne sont pas passés inaperçus et ont notamment suscité des réactions chez le reste des pilotes de F1. Lando Norris a ainsi répondu au pilote Red Bull et il a été très cash. Ainsi, dans des propos rapportés par NextGen Auto, le champion du monde en titre a lâché à Verstappen : « S’il veut partir, qu’il parte... S’il veut prendre sa retraite de la F1, il peut prendre sa retraite. La Formule 1 change tout le temps. Parfois, c’est un peu plus agréable à piloter, parfois un peu moins. On est payés une somme stupide pour piloter, donc au final, on ne peut pas vraiment se plaindre. N’importe quel pilote peut aller faire autre chose. Ce n’est pas comme s’il était obligé d’être ici, ni lui ni aucun autre pilote ».