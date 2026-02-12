Max Verstappen prépare son avenir : Il annonce déjà sa future équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A plusieurs reprises, Max Verstappen a assuré qu'il ne suivrait pas l'exemple de Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso, toujours en Formule 1 à plus de 40 ans. Et pour son après-carrière, l'actuel pilote Red Bull a déjà une idée précise pour sa reconversion dans une autre équipe.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen semble déjà largement satisfait de sa carrière dans l'élite du sport automobile. A tel point qu'il a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il ne s'imaginait pas rester encore très longtemps en F1 alors que son contrat chez Red Bull court jusqu'en 2028 date à laquelle il aura 31 ans. Impossible de dire s'il choisira ce moment pour tout plaquer, mais une chose est sûre il ne fera pas comme Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso, toujours présents en F1 à plus de 40 ans.

Verstappen évoque déjà son après carrière... Et Max Verstappen prépare déjà son après-carrière puisqu'en parallèle de la saison de Formule 1, il est actif dans d'autres catégories. Le quadruple champion du monde de F1 a ainsi roulé plusieurs fois en Endurance, mais il est également très actif en e-racing. Au point d'avoir créé sa propre équipe Verstappen.com Racing. Et cela pourrait bien être pluc concret après sa carrière. « Bien sûr que j’ai parlé de mes idées avec Red Bull, et ils ont été très ouverts à ce sujet. Au final, en tant qu’équipe, on préfère avoir un pilote satisfait plutôt qu’un pilote frustré. Et c’est exactement ce qui me permet de rester satisfait. À l’heure actuelle, je n’ai pas le temps de gérer moi-même une équipe GT de A à Z. C’est pour cela que nous avons choisi de confier l’exploitation de nos structures à des équipes existantes, comme Emil Frey Racing et 2 Seas Motorsport », confie le pilote Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.