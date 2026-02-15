«Ils sont devant nous» : Red Bull est largué, la confidence qui ne va pas plaire à Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant la reprise de la saison, les écuries de Formule 1 profitent de l'hiver pour essayer de mettre au point la meilleure voiture possible pour l'exercice 2026. Les essais hivernaux ont débuté avec la nouvelle règlementation et pour Red Bull, l'heure n'est pas encore à la réjouissance. Max Verstappen, passé tout proche d'un cinquième titre de champion du monde, pourrait être en difficulté.

Vice-champion du monde en 2025 derrière Lando Norris, Max Verstappen a vécu des hauts et des bas avec Red Bull. En effet l'écurie ne domine plus les débats comme c'était le cas les années précédentes et le Néerlandais doit faire avec la voiture qui est mise à sa disposition. Les premiers essais ne sont pas des plus concluants pour Red Bull.

F1 : Verstappen dangereux ? Une déclaration de Lewis Hamilton refait surface... https://t.co/WVpBMSmO16 — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« Nous ne sommes certainement pas la référence » Dans quelques semaines à peine, les meilleurs pilotes de Formule 1 se donneront rendez-vous en Australie pour le premier Grand Prix de la saison. Cette année la FIA a adopté une nouvelle règlementation qui pourrait rebattre les cartes sur la hiérarchie. Les écuries s'activent donc lors des essais hivernaux pour proposer la meilleure voiture possible. Chez Red Bull, le travail ne serait pas tout à fait optimal. « Mon travail et celui de l'équipe, à mon niveau, est de s'assurer que nous donnons à Max l'outil qui lui permet de se battre aux avant-postes. Nous ne sommes certainement pas la référence. Nous voyons clairement que les trois meilleures équipes, Ferrari, Mercedes et McLaren, sont devant nous. Il semble, d'après notre analyse, que nous soyons derrière » alerte Pierre Waché, le directeur technique de l'équipe, d'après des propos rapportés par Motorsport.