Documentaire inédit sur Michael Schumacher : Le «projet majeur» de Netflix !

Depuis son tragique accident de ski en décembre 2013, qui l’avait laissé entre la vie et la mort il y a plus de douze ans, Michael Schumacher n’a plus été revu en public. L’ancien pilote de Ferrari reste naturellement sous la protection de sa famille. Netflix a toutefois l’intention de sortir un documentaire inédit sur la légende allemande.
Un documentaire inédit sur Michael Schumacher en 2026 ?
Comme le rapporte F1i, la plateforme de streaming a prévu la sortie du documentaire Schumacher 94, qui retracera la saison du premier titre de champion du monde de l’Allemand chez Benetton. Cela constituerait d’ailleurs un « projet majeur » de Netflix pour 2026. Le coeur du documentaire résiderait dans sa dimension humaine, notamment avec des témoignages poignants de l’épouse de Michael Schumacher.
«Un compétiteur acharné sur la piste et un homme sensible et empathique en dehors»
« 1994 marque un tournant dans l'histoire de la Formule 1 : à 25 ans, Michael Schumacher remporte le premier Grand Prix de la saison au Brésil, lançant ainsi une carrière sans précédent. Cette année, parmi les plus dramatiques et palpitantes de l'histoire de la Formule 1, a été marquée par des événements tragiques, comme l'accident mortel d'Ayrton Senna, ainsi que par des accusations de manipulation et de conduite antisportive. [...] Corinna Schumacher, l'épouse de Michael, et ses proches se souviennent de lui à cette époque. Ils évoquent un compétiteur acharné sur la piste et un homme sensible et empathique en dehors » peut-on notamment lire dans le synopsis du projet produit par Netflix. La date de sortie du documentaire reste toutefois encore à déterminer.