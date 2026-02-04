Documentaire inédit sur Michael Schumacher : Le «projet majeur» de Netflix !

Pierrick Levallet

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a été victime d’un terrible accident de ski. Ce tragique événement l’avait laissé entre la vie et la mort. Plus de douze ans plus tard, l’ancien pilote de Ferrari reste sous la protection de sa famille. Mais le Baron Rouge n’a plus jamais été revu en public depuis. Cela n’a toutefois pas empêché Netflix de prévoir un documentaire inédit sur la légende allemande de F1.

Un documentaire inédit sur Michael Schumacher en 2026 ? Comme le rapporte F1i, la plateforme de streaming a prévu la sortie du documentaire Schumacher 94, qui retracera la saison du premier titre de champion du monde de l’Allemand chez Benetton. Cela constituerait d’ailleurs un « projet majeur » de Netflix pour 2026. Le coeur du documentaire résiderait dans sa dimension humaine, notamment avec des témoignages poignants de l’épouse de Michael Schumacher.