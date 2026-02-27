Zinedine Zidane, le réveil avec une autre star dans la chambre : «On se sent fleur bleue»

Axel Cornic

Depuis la fin de sa carrière en 2006, Zinedine Zidane a vu d’innombrables anecdotes sortir dans la presse à son sujet. Et ça vient de partout, même de certains de ses anciens coéquipiers en équipe de France, avec qui il a notamment remporté une Coupe du monde en 1998.

Rarement un joueur aura été autant lié à sa sélection. Tout le monde se souvient de ce qu’a pu réaliser Zinedine Zidane avec la Juventus ou encore le Real Madrid, mais c’est bien en équipe de France que l’ancien numéro 10 a écrit sa légende. Et il y a côtoyé certains de ses plus proches amis...

« Quand on se réveille avec Zizou, on se sent épanoui, serein » C’est le cas de Christophe Dugarry, qu’il a connu dès son plus jeune âge du côté des Girondins de Bordeaux, avant de le retrouver en équipe de France. Et l’ancien attaquant a notamment livré quelques anecdotes, comme la journée qui a précédé la finale de la Coupe du monde 1998, au Stade de France. « Quand on se réveille (le 12 juillet) avec Zizou avec qui je partageais la chambre, on se sent épanoui, serein, fleur bleue. Cette journée, elle est d'une zénitude, d'une tranquillité. Pfffttt, tout va bien, tout est sain. C'est un moment magique. Il n'y a pas de peur, pas d'angoisse, pas de problèmes » s’est remémoré l’ancien international français, lors d’un entretien accordé en 2018 au Parisien. « Mais de quoi peut-on avoir peur ? Vous rendez-vous compte de par où nous sommes passés pour en arriver là ? Franchement, qu'est-ce qu'on risque ? Que les Brésiliens soient extraordinaires et qu'ils gagnent ? OK, mais il va falloir qu'ils soient extraordinaires ! Ensuite, quand on gagne, c'est comme un rêve inaccessible. On se dit : Pourquoi nous ? Là, on se retrouve entre maillots bleus, entre coqs. Au milieu de la pelouse, c'est nous ! ».