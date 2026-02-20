Sébastien Chabal l'avoue : «C'est Antoine Dupont qui...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu une icône du rugby français après la Coupe du monde 2007, Sébastien Chabal a toutefois gardé son humilité et assure qu'il était très loin du statut et du niveau atteint par Antoine Dupont, le capitaine du XV de France..

C'est probablement l'un des sportifs les plus populaires de l'histoire du sport français. Sébastien Chabal a toujours bénéficié d'une très belle cote de popularité importante auprès du public. Il le doit évidemment à son style inimitable avec ses longs cheveux et sa longue barbe, mais également à son franc parler. C'est au moment de la Coupe du monde 2007 en France que Sébastien Chabal se fait connaître aux yeux du grand public.

L'humilité de Sébastien Chabal Un moment inoubliable sur lequel il s'était d'ailleurs confié l'année dernière dans une interview accordée à Clique TV : « J’ai vécu quelque chose d’incroyable. Et puis j’ai eu la chance de disputer la Coupe du monde 2007 en France. Même si on ne l’a pas gagné, c’était quelque chose de génial. Il y a eu un engouement, les Français ont découvert ce sport. Ils ont vu que, malgré le fait que c’est un sport de brutes, on est plutôt sympas et qu’on pouvait passer du bon temps dans un stade. Ça, c’est cool ».