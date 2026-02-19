Antoine Dupont et le Rassemblement National : Sa position est claire !

Amadou Diawara

Antoine Dupont a pris position sur le plan politique lors de l'année 2024. Présente en conférence de presse, la star du XV de France et du Stade Toulousain s'était exprimée sur le Rassemblement National de Jordan Bardella durant l'entre-deux tours des législatives, et elle avait fait passer un message clair.

Après la dissolution de l'Assemblée Nationale, Emmanuel Macron a invité les citoyens français à aller se présenter aux urnes pour des élections législatives. Initialement prévues en 2027, elles ont été avancées de trois ans par le président de la République. Alors que le premier tour a eu lieu les 29 et 30 juin 2024, le Rassemblement National a terminé en tête. Ce qui était une première. Préoccupé, Antoine Dupont a poussé ses compatriotes français à aller voter massivement au second tour les 6 et 7 juillet, et ce, pour contrer le parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella.

«Si j’ai un message à faire passer, c’est surtout d’aller voter» « Si j’ai un message à faire passer, c’est surtout d’aller voter. On a la chance de pouvoir exprimer notre opinion en allant dans les urnes. On a des valeurs dans le rugby qui sont la diversité. Chacun apporte sa différence, une plus-value au collectif. Ce sont des valeurs qu’il faut essayer d’apporter dans notre société aussi, avec tous les temps difficiles qu’on connaît actuellement », a déclaré Antoine Dupont, vedette du XV de France et du Stade Toulousain, en conférence de presse durant l'entre-deux tours des élections législatives de 2024.