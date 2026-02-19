«Je suis choqué» : La question de Zinedine Zidane à laquelle il ne s'attendait pas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d'avoir été un joueur de football exceptionnel, Zinedine Zidane est un être humain remarquable. Ils ont été nombreux à le dire après avoir eu la chance de côtoyé celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. En effet, Zizou s'intéresse vraiment à ceux qu'il a en face de lui et certains ont pu en témoigner.

Après avoir joué à l'AS Cannes, aux Girondins de Bordeaux et à la Juventus, Zinedine Zidane a pris la direction de l'Espagne pour poursuivre et finir sa carrière de joueur. En effet, en 2001, le champion du monde 98 s'est engagé avec le Real Madrid. De l'autre côté des Pyrénées, Zidane a d'ailleurs laissé d'incroyables souvenirs, y compris à certains de ses adversaires.

« Je suis choqué, Zidane qui s’intéresse à ma blessure ! » Ancien gardien de Valence, Ludovic Butelle a eu la chance de croiser Zinedine Zidane en marge d'un match face au Real Madrid. Et voilà que la rencontre avec ce dernier l'a marqué à jamais. En effet, invité il y a quelques mois de Farid Rouas, Butelle racontait notamment : « Une anecdote que je n’ai jamais racontée ? Il y a ce match entre Valence et le Real Madrid, l’époque des Galactiques : Zidane, Figo, Ronaldo, Casillas… À la fin, je demande le maillot de Zidane. Je monte dans les vestiaires, je me retrouve là, au milieu du vestiaire du Real, face à toutes ces stars. Il faut se rappeler : un an et demi plus tôt, j’étais encore en U17 Nationaux… Incroyable. Je vais voir Zidane, on commence à discuter, il me donne son maillot. Je le remercie, je lui souhaite une bonne saison. Et là, il me surprend : il me demande comment va ma blessure. « Alors, tu as bien récupéré ? Pas trop de séquelles ? » Je suis choqué, Zidane qui s’intéresse à ma blessure ! ».