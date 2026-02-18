«Peut-être que Mbappé non plus il ne va pas le croire ?» : Ça chauffe pour Daniel Riolo, Walid Acherchour l'interpelle !

Pierrick Levallet

La victoire du Real Madrid contre Benfica ce mardi en Ligue des champions (0-1) a été entachée par un incident raciste entre Vinicius Jr et Gianluca Prestianni, auquel Kylian Mbappé a été témoin. Et Daniel Riolo a tenu un discours interloquant à ce sujet. Et Walid Acherchour n’a pas manqué de l’interpeller.

Le Real Madrid n’a pas vraiment pu fêter sa victoire contre Benfica ce mardi en Ligue des champions (0-1). Le succès des Merengue a été entaché par un scandale raciste impliquant Vinicius Jr. Le Brésilien aurait été insulté de « singe » par Gianluca Prestianni, et Kylian Mbappé aurait été témoin de la scène. Le capitaine de l’équipe de France a même tout expliqué devant la presse. Mais malgré cela, Daniel Riolo a douté de la véracité des faits.

«Je m’en fous de ce que dit Vinicius» « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps. Ce qui est certain, avant les preuves, Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit. [...] Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre » a expliqué le chroniqueur de RMC dans l’After Foot. Et son discours n’a pas manqué de surprendre Walid Acherchour, qui l’a interpellé.