«Maintenant, je la kiffe» : Les vestes se retournent avec la mère de Kylian Mbappé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne voulant pas s'entourer d'un agent, Kylian Mbappé a notamment décidé de laisser ses parents s'occuper de sa carrière. Ainsi, sa mère, Fayza Lamari est ainsi régulièrement en première ligne au moment des négociations, elle qui se montrerait très dure en affaires. De quoi lui valoir d'ailleurs de nombreuses critiques. Mais voilà qu'au fil du temps, chez certains, les discours ont bien évolué à propos de Fayza Lamari.

Dans le monde du football, Fayza Lamari est un personnage à propos duquel les avis divergent. Alors que la mère de Kylian Mbappé s'occupe de la carrière de ce dernier, négocier avec elle est loin d'être simple. C'est de cette manière qu'elle a notamment eu mauvaise réputation. Ainsi, les critiques ont pu fuser par le passé à l'encontre de Fayza Lamari .

La maman de Mbappé posait problème ?

Et s'il y en a bien un qui n'a pas été tendre avec la mère de Kylian Mbappé, c'est Cyril Hanouna. En effet, au cours de ses émissions, le présentateur aujourd'hui sur W9 n'avait pas été tendre à l'égard de Fayza Lamari. C'est ainsi qu'il avait pu dire : « Mbappé, c’est un garçon sympa dans la vie. Je trouve qu’il est mal conseillé par son clan. Son père c’est un amour. Je l’adore. C’est le seul qui connaît le foot ? Oui mais c’est qui se mêle le moins de ses affaires. Son père est exceptionnel, tout le monde l’adore. Même le PSG a toujours dit que le papa de Mbappé était un amour. Et le PSG a surtout eu des problème avec la maman de Mbappé ».

Cyril Hanouna avait également balancé à propos de Fayza Lamari : « Kylian Mbappé c’était un amour de mec, mais on ne va pas se mentir, au PSG c’est la maman qui posait problème. Les dirigeants du PSG m’ont dit : « On a connu la maman de Rabiot, mais par rapport à celle de Mbappé c’est un agneau, c’est un truc de fou ! » ».