Vinicius Jr victime de racisme : Thierry Henry a vécu «la même situation» et annonce comment ça va se finir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un nouvel incident raciste impliquant Vinicius Jr ? Ce mardi soir, la star du Real Madrid aurait été la cible de propos déplacés de la part d'un joueur du Benfica, qui l'aurait insulté de singe. Forcément, cette affaire fait énormément réagir. Ayant déjà vécu cela durant sa carrière, Thierry Henry a fait part de son expérience.

Après la victoire du Real Madrid face au Benfica, c'est Kylian Mbappé qui s'est présenté en zone mixte pour déballer les insultes racistes de Gianluca Prestianni à l'encontre de Vinicius Jr. Ainsi, l'attaquant merengue a fait savoir : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».

Incident raciste : Kylian Mbappé révèle exactement ce qu'il s'est dit sur le terrain https://t.co/ISGafKkFLX — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

« J’ai été dans la même situation » Suite à cet incident raciste, les réactions se sont multipliées. Sur le plateau de CBS, Thierry Henry a notamment pris la parole. Et c'est ainsi que dans un premier temps, l'ancien d'Arsenal a révélé avoir vécu une situation similaire à celle de Vinicius Jr : « Je comprends ce qu’il a vécu, et je vous assure que quand ça arrive, on ne sait plus quoi faire. J’ai été dans la même situation, et l’arbitre m’avait dit : je ne peux rien faire. Là, c’était pareil. Il est allé voir l’arbitre, ils ont voulu faire quelque chose, mais comme ils ne savent pas ce qu’il s’est passé et ce qui a été dit, ils ne peuvent pas agir ».