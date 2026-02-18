Vinicius Jr victime de racisme : Thierry Henry a vécu «la même situation» et annonce comment ça va se finir

Un nouvel incident raciste impliquant Vinicius Jr ? Ce mardi soir, la star du Real Madrid aurait été la cible de propos déplacés de la part d'un joueur du Benfica, qui l'aurait insulté de singe. Forcément, cette affaire fait énormément réagir. Ayant déjà vécu cela durant sa carrière, Thierry Henry a fait part de son expérience.
Après la victoire du Real Madrid face au Benfica, c'est Kylian Mbappé qui s'est présenté en zone mixte pour déballer les insultes racistes de Gianluca Prestianni à l'encontre de Vinicius Jr. Ainsi, l'attaquant merengue a fait savoir : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».
« J’ai été dans la même situation »
Suite à cet incident raciste, les réactions se sont multipliées. Sur le plateau de CBS, Thierry Henry a notamment pris la parole. Et c'est ainsi que dans un premier temps, l'ancien d'Arsenal a révélé avoir vécu une situation similaire à celle de Vinicius Jr : « Je comprends ce qu’il a vécu, et je vous assure que quand ça arrive, on ne sait plus quoi faire. J’ai été dans la même situation, et l’arbitre m’avait dit : je ne peux rien faire. Là, c’était pareil. Il est allé voir l’arbitre, ils ont voulu faire quelque chose, mais comme ils ne savent pas ce qu’il s’est passé et ce qui a été dit, ils ne peuvent pas agir ».
« Il ne pourront pas le prouver et il va juste nier »
Thierry Henry n'a ensuite pas épargné Gianluca Prestianni, interpellant alors le joueur de Benfica. « Maintenant, on va voir si Prestianni est vraiment un homme ou pas. Dis-nous ce que tu as dit ! Tu as bien dit quelque chose, tu ne peux pas dire après coup : je n’ai rien dit. Comment ça tu n’as rien dit ? Donc tu couvres ton nez pour quoi, tu as un rhume ? », a-t-il lâché. Et forcément, la question est de savoir quelles seront les conséquences de cet incident. Des sanctions vont-elles tomber ? A propos de Vinicius Jr et de la suite, Thierry Henry a alors dit : « À la fin, c’est lui la victime. Il ne peut même pas tirer un corner, il ne peut pas faire ci, pas faire ça, ils le huent... Si les gens avaient compris ce qu’il s’est passé sur le terrain, jamais ils ne l’auraient hué. On a même vu quelqu’un lui lancer une bouteille. J’ai été dans cette situation, ils ne pourront pas le prouver et il va juste nier, de toute évidence ».