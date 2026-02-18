«Ce joueur ne mérite pas de...» : Les sanctions réclamées par Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, après la victoire du Real Madrid face à Benfica, Kylian Mbappé s'est présenté devant les médias pour dénoncer un incident raciste. En effet, le Français a venu accuser Gianluca Prestianni, dont il n'a d'ailleurs pas voulu dire le nom, pour ce qu'il aurait dit à Vinicius Jr. Et voilà que Mbappé ne veut pas que ça en reste là, réclamant ainsi des sanctions.

Vinicius Jr aurait-il été la cible de nouvelles insultes racistes ? Kylian Mbappé l'assure. Après la victoire du Real Madrid, le Français a tout raconté, dévoilant ainsi ce qu'aurait dit Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, à son coéquipier brésilien. « Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » », a assuré Mbappé, expliquant donc que l'Argentin aurait utilisé le mot "singe" en espagnol.

«P*tain de raciste» : L’insulte qui fait craquer Kylian Mbappé en plein match ! https://t.co/Hs7j1fAwji — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

« Cela ne peut pas en rester là » La question est maintenant de savoir si des sanctions seront prononcées à l'encontre de Gianluca Prestianni. Kylian Mbappé l'espère. Rapporté par L'Equipe, le Français estime que le joueur du Benfica ne doit plus jouer en Ligue des Champions : « Cela ne doit pas arriver sur un terrain de football. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps ici. J'ai joué au Portugal à plusieurs reprises, il ne s'est jamais rien passé. J'ai le maximum de respect pour Benfica. J'ai joué avec de nombreux coéquipiers portugais qui sont même devenus des amis. Mais ce joueur, là, lui ne mérite pas de jouer la Ligue des champions. On parle de la plus belle compétition, celle qui fait rêver les enfants. Cela ne peut pas en rester là ».