Scandale raciste : «Kylian Mbappé m’a envoyé un message...»

Kylian Mbappé a été témoin d’une scène qu’il aurait aimé ne pas vivre. Son partenaire du Real Madrid a été ciblé par une insulte raciste d’un adversaire pendant un match devant des caméras. Ce qui a entraîné l’indignation du principal intéressé et de la star du football français qui a contacté un champion du monde reconverti consultant en pleine émission…

Un incident plus que simplement regrettable. En plein 1/16ème de finale aller de Ligue des champions à Lisbonne mardi soir entre le Benfica et le Real Madrid (0-1), une insulte raciste aurait été proférée par Gianluca Prestianni à Vinicius Jr après les célébrations du Brésilien de son but devant les supporters du club lisboète. Vinicius a entendu l’attaquant argentin du Benfica l’insulter de « mono » à savoir « singe » en français. Ce qui a engendré un arrêt du match pendant 8 minutes sur décision de l’arbitre François Letexier. La polémique ne cesse d’enfler depuis. Après la rencontre, en zone mixte, Kylian Mbappé a tenu un discours lourd de sens au sujet du « numéro 25 » comme il l’appelle, « je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'il ne le mérite pas ». « Il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions. Vis-à-vis de tout le monde, des enfants, on doit être des exemples. Sinon, les valeurs du football ne valent plus rien ».

🗣️Thierry Henry: “I believe Kylian. He left me a message by the way, I can’t wait to hear it. I don’t usually talk about these things but it’s important. I called him to know what the guy said.” pic.twitter.com/DKNTPzB0Yv — 10 (@Kylian) February 18, 2026

«Je crois Kylian. Il m’a d’ailleurs envoyé un message, j’ai hâte de l’écouter» Proche de Kylian Mbappé et acteur important du football français, Thierry Henry était dépité sur le plateau de CBS Sports. Il a notamment révélé avoir démarché Kylian Mbappé qui l’a contacté pendant l’émission pour lui faire part de ce qui s’est passé à Lisbonne. « Maintenant nous pouvons en parler. Je n’aime pas spéculer, je crois Kylian. Il m’a d’ailleurs envoyé un message, j’ai hâte de l’écouter. Je ne parle habituellement pas de ce que je fais sur mon téléphone, vous le savez (ndlr il se tourne vers Jamie Carragher et Micah Richards), mais c’est important. Je l’ai appelé, je voulais savoir ce que ce type a dit, et dans le même temps, nous avons eu la vidéo. Trop c’est trop ».