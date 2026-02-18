Scandale raciste : Daniel Riolo, la déclaration sur RMC qui risque de faire parler

Ces dernières années, une star du football mondiale s’est souvent indignée d’être la cible d’insultes ou de gestes racistes pendant les matchs. Mardi soir, dans le cadre d’un 1/16ème de finale aller de Ligue des champions, la star en question a été de nouveau prise en grippe. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo. Ses déclarations font déjà parler sur les réseaux sociaux…
Mardi soir, une scène peu glorieuse s’est déroulée à l’Estadio da Luz. Dans le cadre du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Vinicius Jr dénonce avoir été la victime d’une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni, attaquant argentin de 20 ans du club lisboète. Un supposé dérapage verbal survenu après la célébration du Brésilien au poteau de corner de son but devant les supporters du Benfica Lisbonne. Les esprits se sont échauffés avant que le jeu reprenne et, en se cachant la bouche avec son maillot, Prestianni aurait traité Vinicius Jr de « mono », qui veut dire « singe » en français.
«Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde»
N’ayant pas vu la scène, que Vinicius Jr s’est empressé de lui rapporter entraînant l’arrêt du match pendant huit minutes, l’arbitre de la rencontre François Letexier n’était pas d’autorité à sanctionner le joueur accusé. Après le coup de sifflet final, à l’occasion d’un débat dans l’After Foot, Daniel Riolo a tenu des propos qui n’ont pas laissé de marbre Edgar Groleau. « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps ».
Interloqué par le discours de Daniel Riolo, le correspondant de RMC en Espagne est monté au créneau. « Mais on s’en fiche Daniel ! ». Le figure de proue de l’After Foot, avec Gilbert Brisbois, a simplement rebondi avec un « je sais », avant d’étayer son propos. « Ce qui est certain, avant les preuves, Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit ». Refusant d’entendre cela, Edgar Groleau a demandé des explications à Daniel Riolo. « Il n’y a aucun autre joueur dans le football mondial qui subit du racisme Daniel ? Ça n’a aucun sens de dire ça ».
«Tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal»
La discussion ne s’est bien évidemment pas arrêtée là entre Daniel Riolo et Egdar Groleau. L’éditorialiste de RMC a, à son tour, demandé au correspondant de la radio en Espagne la certitude que M. Letexier ait fait ce compte rendu dans son rapport du match à l’UEFA. « Non, attends, comme Vinicius ? Est-ce que là en l’occurrence on est à 100 % certain ? Letexier a mis ça dans le rapport ou tu dis que peut-être que le mec conteste ou autre ? ». A cela, Groleau s’est défendu en relayant les prises de parole du principal concerné et de deux de ses coéquipiers : Aurélien Tchouaméni ainsi que Kylian Mbappé.
« Je n’étais sur le terrain et je n’ai pas entendu les mots. Je ne te dis pas qu’il l’a dit ou non. Je te dis que Vinicius dit qui l’a traité de ça, Tchouaméni l’a dit et Mbappé l’a dit ». Pour finir, Riolo a expliqué qu’il avait « du mal » avec ce qui peut sortir de la bouche de Vinicius puisque qu’il est « tout le temps dans les problèmes » et que c’est « toujours bizarre ». « Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre ».