Scandale raciste : Daniel Riolo, la déclaration sur RMC qui risque de faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières années, une star du football mondiale s’est souvent indignée d’être la cible d’insultes ou de gestes racistes pendant les matchs. Mardi soir, dans le cadre d’un 1/16ème de finale aller de Ligue des champions, la star en question a été de nouveau prise en grippe. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo. Ses déclarations font déjà parler sur les réseaux sociaux…

Mardi soir, une scène peu glorieuse s’est déroulée à l’Estadio da Luz. Dans le cadre du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Vinicius Jr dénonce avoir été la victime d’une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni, attaquant argentin de 20 ans du club lisboète. Un supposé dérapage verbal survenu après la célébration du Brésilien au poteau de corner de son but devant les supporters du Benfica Lisbonne. Les esprits se sont échauffés avant que le jeu reprenne et, en se cachant la bouche avec son maillot, Prestianni aurait traité Vinicius Jr de « mono », qui veut dire « singe » en français.

🗯 Mbappé: "Ha dicho que Vinicius es un mono cinco veces. Un jugador así no merece jugar más la Champions". pic.twitter.com/8OpiUemXgR — ElDesmarque (@eldesmarque) February 17, 2026

«Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde» N’ayant pas vu la scène, que Vinicius Jr s’est empressé de lui rapporter entraînant l’arrêt du match pendant huit minutes, l’arbitre de la rencontre François Letexier n’était pas d’autorité à sanctionner le joueur accusé. Après le coup de sifflet final, à l’occasion d’un débat dans l’After Foot, Daniel Riolo a tenu des propos qui n’ont pas laissé de marbre Edgar Groleau. « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps ». Interloqué par le discours de Daniel Riolo, le correspondant de RMC en Espagne est monté au créneau. « Mais on s’en fiche Daniel ! ». Le figure de proue de l’After Foot, avec Gilbert Brisbois, a simplement rebondi avec un « je sais », avant d’étayer son propos. « Ce qui est certain, avant les preuves, Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit ». Refusant d’entendre cela, Edgar Groleau a demandé des explications à Daniel Riolo. « Il n’y a aucun autre joueur dans le football mondial qui subit du racisme Daniel ? Ça n’a aucun sens de dire ça ».