«On m'a fait vivre un cauchemar» : Cet endroit où Hatem Ben Arfa a vécu «un enfer»... et ce n’est pas le PSG !

Il n’y a pas qu’au PSG qu’Hatem Ben Arfa a dû affronter des épreuves. Il y a quelques années, l’ancien international français, mis à l’écart durant une saison entière par le club de la capitale, avait dévoilé un moment difficile de sa carrière, allant même jusqu’à parler d’humiliation…
La carrière d’Hatem Ben Arfa est faite de hauts et de bas. Une éclosion à l’OL, un passage mouvementé à l’OM, une renaissance à l’OGC Nice ou encore une longue mise à l’écart du côté du PSG… L’ancien international français n’a pas connu la carrière que beaucoup lui prédisait, lui qui a disparu des radars sans avoir annoncé sa retraite. Un passage de sa vie a particulièrement marqué celui qui n’est plus apparu sur un terrain depuis son départ au LOSC en 2022, et cela ne concerne pas le club de la capitale.
« C'était un enfer »
Parti du côté de l’Angleterre en 2010, Hatem Ben Arfa est resté cinq ans en Premier League. une aventure compliquée pour le Français. D’abord à Newcastle, où une double fracture du tibia péroné l’a éloigné des terrains pendant 6 mois dès sa première saison. Et la suite n’a pas été plus concluante pour Ben Arfa, dont l’inconstance et le manque d'efforts fournis ont incité les Magpies à le ranger parmi ses indésirables jusqu’à son départ pour Hull City, où il ne resta que quelques mois.
« C'était un enfer, avait résumé le joueur, interrogé par France Football en 2015. Une période très difficile, la pire de ma carrière. À Newcastle, lors du premier jour de la reprise en août 2014, j'ai été placé directement avec la réserve. Une terrible humiliation. On m'a fait vivre un cauchemar ». Hatem Ben Arfa avait alors détaillé les « petits coups bas » connus en Angleterre, avant sa renaissance à Nice : « Je voyais l'enfer et surtout aucune issue à mes problèmes. Je me trouvais prisonnier. »
« J’ai trouvé la force de me relever à nouveau grâce à Nietzsche ou Socrate »
Dans son malheur, Hatem Ben Arfa s’était réfugié dans la littérature, et plus particulièrement la philosophie. « Ce sont des auteurs qui ouvrent l'esprit, qui vous offrent de nouvelles perspectives de réflexion. Je sais que l'image d'un joueur qui lit de la philosophie ou de la poésie peut faire rire, mais quand il y a un an j'étais dans le gouffre, j'ai trouvé la force de me relever à nouveau grâce à Nietzsche ou Socrate, avait-il expliqué en 2016, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et puis je découvre des auteurs en récupérant des livres laissés dans des restaurants, des bars ou des aéroports. Ou sur internet, comme tout le monde ».