«On m'a fait vivre un cauchemar» : Cet endroit où Hatem Ben Arfa a vécu «un enfer»... et ce n’est pas le PSG !

Il n’y a pas qu’au PSG qu’Hatem Ben Arfa a dû affronter des épreuves. Il y a quelques années, l’ancien international français, mis à l’écart durant une saison entière par le club de la capitale, avait dévoilé un moment difficile de sa carrière, allant même jusqu’à parler d’humiliation…

La carrière d’Hatem Ben Arfa est faite de hauts et de bas. Une éclosion à l’OL, un passage mouvementé à l’OM, une renaissance à l’OGC Nice ou encore une longue mise à l’écart du côté du PSG… L’ancien international français n’a pas connu la carrière que beaucoup lui prédisait, lui qui a disparu des radars sans avoir annoncé sa retraite. Un passage de sa vie a particulièrement marqué celui qui n’est plus apparu sur un terrain depuis son départ au LOSC en 2022, et cela ne concerne pas le club de la capitale.

« C'était un enfer » Parti du côté de l’Angleterre en 2010, Hatem Ben Arfa est resté cinq ans en Premier League. une aventure compliquée pour le Français. D’abord à Newcastle, où une double fracture du tibia péroné l’a éloigné des terrains pendant 6 mois dès sa première saison. Et la suite n’a pas été plus concluante pour Ben Arfa, dont l’inconstance et le manque d'efforts fournis ont incité les Magpies à le ranger parmi ses indésirables jusqu’à son départ pour Hull City, où il ne resta que quelques mois. « C'était un enfer, avait résumé le joueur, interrogé par France Football en 2015. Une période très difficile, la pire de ma carrière. À Newcastle, lors du premier jour de la reprise en août 2014, j'ai été placé directement avec la réserve. Une terrible humiliation. On m'a fait vivre un cauchemar ». Hatem Ben Arfa avait alors détaillé les « petits coups bas » connus en Angleterre, avant sa renaissance à Nice : « Je voyais l'enfer et surtout aucune issue à mes problèmes. Je me trouvais prisonnier. »