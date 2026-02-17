«Il m'en veut» : Karim Benzema est «fâché» avec Rothen et voilà la raison du problème entre les deux

Après sa carrière de joueur, Jérôme Rothen a donc intégré le monde des médias et le voilà aujourd'hui à la tête de son émission, Rothen s'enflamme. Au micro de RMC, l'ancien du PSG et de l'équipe de France n'hésite pas à dire ce qu'il pense et ses avis vont souvent réagir. C'est ainsi que certains des propos de Rothen ont affecté... Karim Benzema.
La semaine, sur RMC, Jérôme Rothen a l'occasion de recevoir différents invités au cours de son émission. L'ancien joueur du PSG a ainsi pu interroger du beau monde, mais voilà que certains refusent encore l'invitation. C'est notamment le cas de Karim Benzema. Alors que l'actuel attaquant d'Al-Hilal a pourtant été invité par le passé par Jérôme Rothen, la réponse a donc été négative. Et pour cause...
« C'est à cause de... »
Quel est donc le problème entre Karim Benzema et Jérôme Rothen ? Il y aurait visiblement une certaine rancoeur de la part du Ballon d'Or 2022 à l'encontre du désormais consultant. Rothen s'était d'ailleurs exprimé sur le sujet en 2024 pour Le Point, évoquant alors la raison du conflit entre les deux hommes, expliquant alors dans un premier temps : « Benzema est arrivé au sommet et il s'en va là-bas. Bon, s'il envisage ça comme une préretraite, pas de problème. Mais il a 34 ans, il pouvait encore apporter des choses dans un club européen. J'ai essayé de l'inviter dans l'émission ? On a essayé mais il est fâché. C'est à cause de l'épisode du Ballon d'or : il l'a gagné et c'est fantastique pour lui mais ce n'est pas une légende du football français pour autant ».
« Karim m'en veut, il trouve que j'ai été maladroit »
« Des légendes, on en a deux : Michel Platini et Zinédine Zidane. Karim m'en veut, il trouve que j'ai été maladroit, ce n'est pas grave. Je le connais, on a joué ensemble. Pas longtemps mais quand même : c'est un joueur fantastique, c'est un très grand. Ce n'est pas le dénigrer que de dire ça, mais je pense que son entourage écoute tout et lui rapporte peut-être des choses qui ne sont pas forcément vraies. Je n'attends que ça, moi, qu'il vienne dans l'émission », expliquait-il ensuite sur les raisons des tensions avec Karim Benzema.