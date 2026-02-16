Plus d’un milliard d’euros : Il mise tout sur Messi et gagne son pari

Passé par le FC Barcelone puis le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a quitté l’Europe à l’été 2023 pour prendre le chemin de l’Inter Miami, qui a réalisé un sacré coup avec La Pulga. D’abord sportif, avec un sacre en MLS, mais surtout financier, la franchise ayant vu sa valeur exploser.

« Je me suis redressé sur mon lit et j'ai commencé à pleurer »

Co-propriétaire de la franchise de l’Inter Miami, David Beckham n’a jamais caché sa fierté d’avoir pu enrôler l’ancien numéro 30 du PSG, un transfert qui l’a même fait pleurer. « Nous parlions au père de Leo depuis longtemps, avait-il expliqué en mars 2024 pour le podcast de James Corden. Depuis cinq ans. Moi et mon partenaire à Miami, nous nous sommes faufilés dans l'hôtel pour rencontrer le père de Leo cinq ans avant qu'il ne signe pour nous. Nous avons eu une réunion avec lui et je lui ai dit: 'Je sais que Leo n'est pas encore prêt, mais je veux que votre fils joue pour mon club à l'avenir'. Nous savions qu'il y avait une décision à prendre car Leo avait annoncé qu'il quittait le PSG. À 4 ou 5 heures du matin au Japon, je suis au lit et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Victoria me donne un coup de coude et me dit: 'Eteins ton téléphone, nous avons besoin de dormir'. Je tends la main et je m’empare de mes lunettes et là je lis sur mon téléphone que Leo Messi a décidé de venir à Miami. J'en ai encore la chair de poule. Je me suis redressé sur mon lit et j'ai commencé à pleurer. Et Victoria m'a dit: 'Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est mort?’ Et j'ai dit: 'Leo arrive, il arrive à Miami'. Et je vais sur Internet, c'est partout sur les réseaux sociaux. J'ai parlé à mon partenaire Jose (Mas) et il m'a dit: 'Tu y crois?' et j'ai répondu: 'Je n'y crois pas. Attendons qu'il arrive à Miami et alors j'y croirai.' » Fort heureusement pour David Beckham et les supporters de l’Inter Miami, il ne s’agissait pas d’un rêve.