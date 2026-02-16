Mariés au premier regard : Surprise, une personnalité du foot débarque sur M6 pour trouver l’amour !

À partir du 23 février, M6 diffusera la 10e saison de l’émission "Mariés au premier regard" qui va réunir 18 célibataires à la recherche de l'âme sœur. Une personnalité du football fera partie du casting, elle qui a décidé « croire à la science mais surtout de croire en l’amour ».
C’est l’un des programmes phares de M6 depuis quelques années. À partir du 23 février à 21h10, l’émission "Mariés au premier regard" reprend ses droits pour une dixième saison qui s’annonce fructueuse. « Puisque la science évolue, l'expérience aussi ! Afin de compléter leurs études, les expertes ont mis au point un nouvel algorithme capable d'analyser l'attraction entre deux personnes et prédire la probabilité de coup de foudre au premier regard. Et les résultats sont sans précédent ! Pour cette 10e saison, jamais l'amour ne triomphera autant ! À ce jour, un nombre record de couples filent toujours le parfait amour », pouvait-on lire dans le dossier de presse de l’émission.
Surprise dans la 10e saison de "Mariés au premier regard"
L’expérience pourrait donc avoir porté ses fruits avec Estelle Laurier, joueuse de l’OGC Nice qui figure au casting de cette édition 2026 de "Mariés au premier regard". « Il est temps pour moi de vous annoncer une nouvelle assez spéciale.. et unique. J’ai eu la chance de vivre une expérience hors du commun en participant à Mariés au premier regard - saison 10. Ce n’était pas une décision prise à la légère… J’ai toujours consacré ma vie au football et il était temps pour moi de trouver un équilibre entre ma carrière sportive et mon rêve de mariage », a annoncé la défenseure française de 28 ans, évoluant en deuxième division avec la formation azuréenne.
Estelle Laurier va « croire à la science mais surtout de croire en l’amour »
« Dans la vie, il y a des opportunités qu’il faut oser saisir pour avancer et pouvoir réaliser ses rêves. Alors j’ai choisi de faire confiance à l’inconnu, de croire à la science mais surtout de croire en l’amour », a-t-elle conclu sur son compte Instagram. Passée par l’OL, la native de Bron, commune de la métropole de Lyon où a notamment grandi un certain Karim Benzema, sera accompagnée de ses proches dans cette aventure, incluant Yannick Noah, devenu un ami de la famille depuis qu’elle a assisté à l’un de ses concerts à l’âge de 7 ans.