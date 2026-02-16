Mariés au premier regard : Surprise, une personnalité du foot débarque sur M6 pour trouver l’amour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À partir du 23 février, M6 diffusera la 10e saison de l’émission "Mariés au premier regard" qui va réunir 18 célibataires à la recherche de l'âme sœur. Une personnalité du football fera partie du casting, elle qui a décidé « croire à la science mais surtout de croire en l’amour ».

C’est l’un des programmes phares de M6 depuis quelques années. À partir du 23 février à 21h10, l’émission "Mariés au premier regard" reprend ses droits pour une dixième saison qui s’annonce fructueuse. « Puisque la science évolue, l'expérience aussi ! Afin de compléter leurs études, les expertes ont mis au point un nouvel algorithme capable d'analyser l'attraction entre deux personnes et prédire la probabilité de coup de foudre au premier regard. Et les résultats sont sans précédent ! Pour cette 10e saison, jamais l'amour ne triomphera autant ! À ce jour, un nombre record de couples filent toujours le parfait amour », pouvait-on lire dans le dossier de presse de l’émission.

𝗘𝗦𝗧𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗜𝗘𝗥, 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗜𝗖𝗘, 𝗩𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟'𝗘́𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗩 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗘́𝗦 𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗥𝗗. 📺 🔴⚫️



La défenseure française de 28 ans apparaîtra sur M6 entourée de ses parents, ses trois frères et Yannick…

Surprise dans la 10e saison de "Mariés au premier regard" L’expérience pourrait donc avoir porté ses fruits avec Estelle Laurier, joueuse de l’OGC Nice qui figure au casting de cette édition 2026 de "Mariés au premier regard". « Il est temps pour moi de vous annoncer une nouvelle assez spéciale.. et unique. J’ai eu la chance de vivre une expérience hors du commun en participant à Mariés au premier regard - saison 10. Ce n’était pas une décision prise à la légère… J’ai toujours consacré ma vie au football et il était temps pour moi de trouver un équilibre entre ma carrière sportive et mon rêve de mariage », a annoncé la défenseure française de 28 ans, évoluant en deuxième division avec la formation azuréenne.