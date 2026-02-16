Zidane : La «petite histoire» avec Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une collaboration que beaucoup d'amoureux du football et de l'équipe de France attendent. Après le Mondial 2026, Zinedine Zidane est grandement pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps. De par son statut de capitaine des Bleus, Kylian Mbappé devrait donc entamer une relation professionnelle avec Zidane alors que leurs premiers contacts ont été noués il y a plus de 10 ans...

Les chemins de Zinedine Zidane et de Kylian Mbappé se sont croisés à plusieurs reprises au fil de la carrière des deux hommes. Que ce soit pendant les rassemblements de l'équipe de France avec un Mbappé enfant qui rencontrait son idole, ou bien pendant son adolescence à l'occasion de tests à l'académie du Real Madrid avec en point d'orgue la présence de Zizou à la mi-juillet 2024 pour sa présentation au Santiago Bernabeu comme recrue phare de l'été. Et au vu de la tournure des évènements, les deux hommes pourraient être amenés à travailler ensemble après la Coupe du monde 2026 lorsque Zidane devrait succéder à Deschamps à la tête des Bleus.

«Si c'est Zidane, on sera tous contents je pense» Invité de l'émission C à vous de France Télévisions dans le cadre de la promotion du documentaire : Tu seras pro, mon fils, Wilfrid Mbappé a été interrogé par le journaliste Mohamed Bouhafsi sur le choix Zidane pour prendre la suite de Didier Deschamps. « Zidane profil idéal après Deschamps ? Je ne sais pas si ce serait le profil idéal, mais ce serait très bien. Je vais d'abord souligner ce qu'a fait Didier Deschamps parce qu'on oublie. Je pense que ça va être très dur et les gens vont s'en apercevoir après, de passer derrière Didier Deschamps. On lui trouve plein de problèmes aujourd'hui, mais on sait très bien comment ça va se passer, quand il va partir on lui trouvera plein de qualités. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait et le palmarès qu'il va laisser. Si c'est Zidane, on sera tous contents je pense ».