Départ de l'OM : Il avait prévenu depuis longtemps, la vidéo qui refait surface

L’OM traverse une période plus que compliquée. Pas sur le podium en Ligue 1, le club phocéen vient de perdre Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien n’estimait plus être l’homme de la situation et il s’en est donc allé alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2027. Ce dimanche, un autre gros départ vient d’être annoncé, mais on pouvait s’en douter vu des récentes déclarations. Explications.
Comment va se dérouler la fin de saison de l’OM ? Éliminé en Ligue des champions, le club phocéen est toujours en lice en Ligue 1 et en Coupe de France, mais il manque un capitaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, Marseille a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui était initialement sous contrat jusqu’à l’été 2027.
Benatia s’en va aussi
Mais puisqu’un coup dur n’arrive jamais seul, l’OM vient d’enregistrer un autre départ d’envergure ce dimanche. Vu la tournure des évènements, Medhi Benatia a lui aussi décidé de quitter Marseille. Le désormais ex-directeur du football marseillais a publié un communiqué pour justifier sa décision. « Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. »
Une vidéo de Benatia refait surface
Forcément ce départ de Medhi Benatia a étonné, mais le Marocain avait prévenu. Ce dimanche, une vidéo refait surface où ce dernier déclare que dans bientôt il y aura quelqu’un d’autre à sa place. « Dans pas longtemps vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place. Faudra encore leur laisser le temps de travailler parce qu’à Marseille t’as jamais le temps. » Des propos qui remontent au 8 janvier dernier, date de la défaite face au PSG lors du Trophée des champions. À l’époque, l’ancien joueur de la Juventus de Turin n’avait pas encore pris sa décision, mais cette déclaration paraît aujourd’hui presque prophétique.