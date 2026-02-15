Départ de l'OM : Il avait prévenu depuis longtemps, la vidéo qui refait surface

Alexis Brunet

L’OM traverse une période plus que compliquée. Pas sur le podium en Ligue 1, le club phocéen vient de perdre Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien n’estimait plus être l’homme de la situation et il s’en est donc allé alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2027. Ce dimanche, un autre gros départ vient d’être annoncé, mais on pouvait s’en douter vu des récentes déclarations. Explications.

Comment va se dérouler la fin de saison de l’OM ? Éliminé en Ligue des champions, le club phocéen est toujours en lice en Ligue 1 et en Coupe de France, mais il manque un capitaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, Marseille a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui était initialement sous contrat jusqu’à l’été 2027.

🗣️ "𝗗𝗮𝗻𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀, 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗲𝘇 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝘆 𝗮𝘂𝗿𝗮 𝗱'𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲. Faudra encore leur laisser le temps de travailler 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂'𝗮̀ 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝘁'𝗮𝘀 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀." 🔵⚪️… https://t.co/bHusPWtNd7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 15, 2026

Benatia s’en va aussi Mais puisqu’un coup dur n’arrive jamais seul, l’OM vient d’enregistrer un autre départ d’envergure ce dimanche. Vu la tournure des évènements, Medhi Benatia a lui aussi décidé de quitter Marseille. Le désormais ex-directeur du football marseillais a publié un communiqué pour justifier sa décision. « Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. »