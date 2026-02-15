Après Dembélé, ça se tend encore au PSG…

Alexis Brunet

Vendredi soir, après le match contre le Stade Rennais (défaite 3-1), Ousmane Dembélé a poussé un petit coup de gueule. L’attaquant a demandé à certains de ses coéquipiers de jouer plus collectivement, ce qui a beaucoup fait parler. Il y a donc quelques petites tensions du côté de Paris et d’ailleurs dernièrement un autre joueur du champion de France s’est montré assez agacé.

En ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG se rendait sur la pelouse du Stade Rennais. Très inspirés face à l’OM le week-end dernier (5-0), les Parisiens l’ont beaucoup moins été en Bretagne, car ils se sont inclinés 3-1. Une défaite qui a permis au RC Lens de reprendre la tête du championnat. Les hommes de Pierre Sage possèdent un point d’avance sur ceux de Luis Enrique.

La fin du rêve pour le PSG ? La statistique qui peut inquiéter Luis Enrique… https://t.co/y3ACAopWHE — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Dembélé s’agace après la défaite contre Rennes Forcément, cette défaite n’arrange pas le PSG et elle a fait réagir. Après la rencontre, Ousmane Dembélé s’est présenté au micro de Ligue 1+ et l’attaquant parisien a averti ses coéquipiers. « On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu'on est sur la deuxième partie de saison. C'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. »