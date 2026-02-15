Cristiano Ronaldo : La presse anglaise dévoile son projet secret

Parti en Arabie Saoudite en 2023, Cristiano Ronaldo est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Al-Nassr et n’a pas encore donné d’indications sur la suite de sa carrière et le moment où elle s’arrêtera. En ce sens, la presse anglaise a fait des révélations sur les projets du quintuple Ballon d’Or.
Après s’être mis en grève pendant quelques jours, Cristiano Ronaldo a fait son retour avec Al-Nassr samedi. Il n’a fallu que 18 minutes à l’international portugais (226 sélections, 143 buts) pour trouver le chemin des filets, permettant à son équipe de s’imposer face à Al-Fateh (0-2). Le quintuple Ballon d’Or a inscrit le 962e but de sa carrière, dont on ne connaît pas encore la date de fin.
Le projet de Cristiano Ronaldo après sa carrière
Car Cristiano Ronaldo n’est pas éternel, lui qui a fêté ses 41 ans le 5 février dernier. Si on ne sait pas encore quand il raccrochera les crampons, CR7 préparerait déjà son après-carrière et, selon The Sun, un de ses projets serait d’étendre son activité hôtelière. En 2016, il a signé un contrat avec la chaîne hôtelière portugaise Pestana pour créer des complexes hôteliers et des bars sous sa marque et aimerait désormais s’implanter en Angleterre après sa retraite sportive.
« Il est toujours adulé à Manchester et sait qu'il y a un marché pour lui s'il voulait ouvrir un bar »
Une demande d’enregistrement en ce sens aurait été faite au Royaume-Uni. « Cristiano prend des décisions commerciales intelligentes. D'autres footballeurs ont prouvé que c'était un marché viable. Il dispose des fonds et de l'image nécessaires pour les éclipser », a confié une source au quotidien anglais. « Cristiano est un homme intelligent qui prend des décisions commerciales judicieuses. » Cristiano Ronaldo pourrait notamment essayer d’ouvrir des établissements à Manchester, lui qui a joué pour les Red Devils entre 2003 et 2009, puis de 2021 jusqu’à son départ pour Al-Nassr : « Il est toujours adulé à Manchester et sait qu'il y a un marché pour lui s'il voulait ouvrir un bar. »