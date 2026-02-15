Cristiano Ronaldo : La presse anglaise dévoile son projet secret

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti en Arabie Saoudite en 2023, Cristiano Ronaldo est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Al-Nassr et n’a pas encore donné d’indications sur la suite de sa carrière et le moment où elle s’arrêtera. En ce sens, la presse anglaise a fait des révélations sur les projets du quintuple Ballon d’Or.

Après s’être mis en grève pendant quelques jours, Cristiano Ronaldo a fait son retour avec Al-Nassr samedi. Il n’a fallu que 18 minutes à l’international portugais (226 sélections, 143 buts) pour trouver le chemin des filets, permettant à son équipe de s’imposer face à Al-Fateh (0-2). Le quintuple Ballon d’Or a inscrit le 962e but de sa carrière, dont on ne connaît pas encore la date de fin.

🔵🟡🔙 Cristiano Ronaldo scores his career goal number 962 as soon as he returns in Al Nassr squad.



The first one since turning 41. 🎂@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/PoJuyGeiAJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026

Le projet de Cristiano Ronaldo après sa carrière Car Cristiano Ronaldo n’est pas éternel, lui qui a fêté ses 41 ans le 5 février dernier. Si on ne sait pas encore quand il raccrochera les crampons, CR7 préparerait déjà son après-carrière et, selon The Sun, un de ses projets serait d’étendre son activité hôtelière. En 2016, il a signé un contrat avec la chaîne hôtelière portugaise Pestana pour créer des complexes hôteliers et des bars sous sa marque et aimerait désormais s’implanter en Angleterre après sa retraite sportive.