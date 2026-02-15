Une star pour sauver l'OM ? La proposition inattendue sur RMC, «qu’ils ramènent...»

Samedi, l’OM a encore déçu ses supporters en concédant le match nul face à Strasbourg à la dernière minute (2-2). Les Marseillais semblent être touchés mentalement et il va vite falloir trouver une solution car il y a encore des objectifs à aller chercher pour la fin de la saison. Afin d’aider les coéquipiers de Mason Greenwood, un consultant de RMC a une petite idée en tête.
Après des derniers jours plus que compliqués, l’OM comptait retrouver un peu le sourire avec la réception de Strasbourg ce samedi au Vélodrome. Pour leur premier match sans Roberto De Zerbi, les Marseillais semblaient avoir fait le travail, puisqu’ils menaient 2-0. Malheureusement, le club phocéen n’a pas réussi à garder ce résultat et s’est fait reprendre à la dernière minute par le RCSA (2-2).
« L'OM est incapable de le faire cette saison »
Une nouvelle contre-performance de l’OM qui a beaucoup fait réagir. Dans l’After Foot, Walid Acherchour a pointé du doigt la faculté de Marseille à ne pas pouvoir garder un score, ce qui illustre selon lui un manque de maturité. « Ce qui est fou avec cette équipe de l'OM, c'est que même quand ils jouent mal, ils n'arrivent pas à gagner les matchs. Le nombre de matchs où tu vois Lens ne pas réciter son football parfaitement, mais être mature. L'OM est incapable de le faire cette saison. Dans n'importe quelle compétition, on l'a vu contre le PSG pendant le Trophée des champions, à chaque fois tu as une équipe qui n'est pas capable de tenir un score. »
« Qu'ils fassent un ritiro sur la fin de saison »
Les joueurs de l’OM semblent donc être touchés, mais pas de panique, Walid Acherchour a des idées pour redonner le moral aux Marseillais. « Si c'est psychologique, l'année dernière ils ont fait un ritiro. Qu'ils fassent un ritiro sur la fin de saison, qu'ils ramènent un Yannick Noah comme le PSG l'a fait en 96, qu'ils ramènent Jul dans les vestiaires, qu'il fasse un concert pour détendre un peu tout le monde. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en remettre. Habib Beye va arriver, bon courage à lui parce que ce n'est pas un coach qu'il faut. De Zerbi était un coach compétent, il y a une psychologie à avoir, un management à avoir, il y a trop de traumatismes dans cette équipe. Dès qu'il y a un but encaissé, il peut y avoir 2 ou 3-0, tu vas toujours regarder ton coéquipier craintif. »