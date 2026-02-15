Une star pour sauver l'OM ? La proposition inattendue sur RMC, «qu’ils ramènent...»

Alexis Brunet

Samedi, l’OM a encore déçu ses supporters en concédant le match nul face à Strasbourg à la dernière minute (2-2). Les Marseillais semblent être touchés mentalement et il va vite falloir trouver une solution car il y a encore des objectifs à aller chercher pour la fin de la saison. Afin d’aider les coéquipiers de Mason Greenwood, un consultant de RMC a une petite idée en tête.

Après des derniers jours plus que compliqués, l’OM comptait retrouver un peu le sourire avec la réception de Strasbourg ce samedi au Vélodrome. Pour leur premier match sans Roberto De Zerbi, les Marseillais semblaient avoir fait le travail, puisqu’ils menaient 2-0. Malheureusement, le club phocéen n’a pas réussi à garder ce résultat et s’est fait reprendre à la dernière minute par le RCSA (2-2).

« L'OM est incapable de le faire cette saison » Une nouvelle contre-performance de l’OM qui a beaucoup fait réagir. Dans l’After Foot, Walid Acherchour a pointé du doigt la faculté de Marseille à ne pas pouvoir garder un score, ce qui illustre selon lui un manque de maturité. « Ce qui est fou avec cette équipe de l'OM, c'est que même quand ils jouent mal, ils n'arrivent pas à gagner les matchs. Le nombre de matchs où tu vois Lens ne pas réciter son football parfaitement, mais être mature. L'OM est incapable de le faire cette saison. Dans n'importe quelle compétition, on l'a vu contre le PSG pendant le Trophée des champions, à chaque fois tu as une équipe qui n'est pas capable de tenir un score. »