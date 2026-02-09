Cristiano Ronaldo se met en grève : Le «manque de respect» qui agace un journaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le comportement de Cristiano Ronaldo a largement été commenté. Et pour cause, la star portugaise a refusé de jouer, frustré par le manque d'investissement de son club par rapport à ses rivaux. Et un journaliste n'hésite pas à pousser un gros coup de gueule.

Ces derniers jours, Crisitano Ronaldo a largement fait parler de lui. Visiblement contrarié par le fait qu'Al-Hilal se renforçait, notamment avec le transfert de Karim Benzema, pendant qu'Al-Nassr refusait d'investir sur le mercato, le quintuple Ballon d'Or a décidé de se mettre en grève. Un comportement qui choque le journaliste de France Football Dave Appadoo, qui pointe clairement du doigt le Portugais, en lui rappelant notamment que ce n'est pas le PIF, propriétaire des deux clubs, qui a bouclé le transfert de Benzema, mais bien un investisseur privé.

«C'est indécent. C'est même insultant pour la Saudi Pro League» « C'est indécent. C'est même insultant pour la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo se croit au dessus de tout. On rappelle que son équipe a quand même recruté Kingsley Coman, Sadio Mané, Joao Felix, Inigo Martinez, Jhon Duran, etc, etc... Il a une équipe, c'est une dream team à l'échelle de la Saudi Pro League. Cela ne l'empêche pas de pas gagner et je pense que c'est ça qui le travaille », confie-t-il au micro de RTL avant d'en rajouter une couche.