Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo : «J'ai dû mentir pour jouer»

Le FC Barcelone ou le Real Madrid ? C'est la guerre entre les deux fan base de par la rivalité historique entre les deux équipes. Une animosité exacerbée par les présences de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo dans les deux clubs pendant plusieurs années lors de la décennie 2010. Au point où certains joueurs ont dû dissimuler leurs véritables sentiments pour évoluer dans l'une des deux institutions. Explications.
Huit Ballons d'or d'un côté, cinq de l'autre. Quatre Ligues des champions pour l'Argentin, cinq pour le Portugais. Pendant plus de dix ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont disputés les plus beaux trophées individuels et collectifs. De quoi engendrer des débats animés chez leurs fans et observateurs du football. Afin d'ajouter du piment à la discussion, l'un est une légende du FC Barcelone et l'autre de l'ennemi historique : le Real Madrid.
«Cristiano Ronaldo et mon équipe favorite était le Real Madrid»
Kevin-Prince Boateng est passé au FC Barcelone le temps d'une moitié de saison en 2019 par le biais d'un prêt de Sassuolo. Cependant, afin de revêtir la tunique blaugrana, l'ex-international ghanéen n'a pas eu d'autres solutions que de mentir en conférence de presse. La faute, à une révélation effectuée quelques années plus tôt. Lors d'un podcast, il raconte. « Etais-tu un fan du Real Madrid en grandissant ? Oui (rires), carrément ! Un grand fan du Real Madrid. J'ai toujours dit que je voulais jouer pour le Real Madrid. Si les gens savaient avant que je signe à Barcelone ? Oui, à 100%. J'ai dû mentir en conférence de presse. Deux ans avant ça, quand je jouais à Las Palmas, on m'a demandé qui était le meilleur joueur du monde ? Et j'ai dit Cristiano Ronaldo et que mon équipe favorite était le Real Madrid ».
«Ils m'ont dit que sinon je ne pouvais pas jouer ici»
« En signant à Barcelone, ils m'ont dit : « ton équipe préférée est Barcelone et le meilleur joueur du monde est Lionel Messi ». Ils m'ont dit que sinon je ne pouvais pas jouer ici, impossible. Et je sais que c'est arrivé à d'autres joueurs également. J'étais assis et la première question que j'ai eu : « Qui est le meilleur joueur du monde », j'ai répondu Lionel Messi ». a reconnu Kevin-Prince Boateng il y a quelque temps. Une anecdote assez folle qui en dit long sur les enjeux de la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid.