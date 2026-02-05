Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo : «J'ai dû mentir pour jouer»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone ou le Real Madrid ? C'est la guerre entre les deux fan base de par la rivalité historique entre les deux équipes. Une animosité exacerbée par les présences de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo dans les deux clubs pendant plusieurs années lors de la décennie 2010. Au point où certains joueurs ont dû dissimuler leurs véritables sentiments pour évoluer dans l'une des deux institutions. Explications.

Huit Ballons d'or d'un côté, cinq de l'autre. Quatre Ligues des champions pour l'Argentin, cinq pour le Portugais. Pendant plus de dix ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont disputés les plus beaux trophées individuels et collectifs. De quoi engendrer des débats animés chez leurs fans et observateurs du football. Afin d'ajouter du piment à la discussion, l'un est une légende du FC Barcelone et l'autre de l'ennemi historique : le Real Madrid.

🗣️ Kevin Prince Boateng: "My favourite team has always been Real Madrid and my favourite player is Cristiano Ronaldo, and to play for Barcelona I had to lie in the press conference, otherwise it was impossible to play."



pic.twitter.com/gPbOrlGSpz — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) February 4, 2026

«Cristiano Ronaldo et mon équipe favorite était le Real Madrid» Kevin-Prince Boateng est passé au FC Barcelone le temps d'une moitié de saison en 2019 par le biais d'un prêt de Sassuolo. Cependant, afin de revêtir la tunique blaugrana, l'ex-international ghanéen n'a pas eu d'autres solutions que de mentir en conférence de presse. La faute, à une révélation effectuée quelques années plus tôt. Lors d'un podcast, il raconte. « Etais-tu un fan du Real Madrid en grandissant ? Oui (rires), carrément ! Un grand fan du Real Madrid. J'ai toujours dit que je voulais jouer pour le Real Madrid. Si les gens savaient avant que je signe à Barcelone ? Oui, à 100%. J'ai dû mentir en conférence de presse. Deux ans avant ça, quand je jouais à Las Palmas, on m'a demandé qui était le meilleur joueur du monde ? Et j'ai dit Cristiano Ronaldo et que mon équipe favorite était le Real Madrid ».