Gros salaire pour Kylian Mbappé - Sa mère dit tout avec franchise : «Qu’il le paye cher»

Ayant explosé très vite très jeune, Kylian Mbappé s'est alors imposé comme l'un des meilleurs attaquants de la planète football. Un talent qu'il fallait alors rémunérer à sa juste valeur. C'est ainsi qu'au PSG et désormais au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France n'est pas à plaindre financièrement. Une leçon bien apprise par sa mère, Fayza Lamari, il y a quelques années maintenant.

Sportico l'avait récemment révélé : Kylian Mbappé aurait touché près de 81M€ sur l'année 2025 au global. Ça en a fait donc une petite fortune pour l'attaquant du Real Madrid, qui est très bien payé chez les Merengue. En rejoignant la Casa Blanca à l'été 2024, Mbappé a continué d'être l'un des joueurs les mieux rémunérés du monde, même s'il a dû accepter de réduire ses émoluments par rapport à ce qu'il gagnait au PSG. Grassement payé à Paris, le Français a donc du renoncer à plusieurs millions d'euros.

Un salaire XXL pour Mbappé au Real Madrid Il n'empêche qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé perçoit encore et toujours un énorme salaire. En mars 2025, dans son dossier sur les rémunérations dans le football, L'Equipe annonçait 2,67M€ bruts par mois pour le Français. Il faut dire que très jeune, Mbappé et sa famille auraient compris que le football tournait autour de l'argent. C'est ce qu'avait raconté Fayza Lamari, mère du Madrilène lors d'un entretien accordé au quotidien sportif en septembre 2025.