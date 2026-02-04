«J'avais les larmes aux yeux dans l'avion», le «conflit» qui lui coûte sa place au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois saisons. C'est tout ce qu'il a pu vivre avec le Real Madrid avant de ne plus vraiment avoir de choix. Il fallait partir à cause d'une relation qui s'était tendue entre son père et le président Florentino Pérez. Une séparation qui l'a marqué au point de sentir les larmes montaient tant l'émotion était présente. 10 ans après les faits, cette star a livré les coulisses de cette opération.

Le Real Madrid est le rêve de bien des joueurs professionnels. Qu'ils soient Espagnols ou ayant grandi à l'étranger, le club aux 15 Ligues des champions en émerveillent plus d'un. Kylian Mbappé fait partie de ces fans de la Casa Blanca. Au moment de signer avec le club tout juste sacré champion d'Europe en juin 2024, le capitaine de l'équipe de France expliquait rejoindre l'équipe de ses rêves. En interview avec Mouloud Achour pour Clique X en décembre de l'année en question, Mbappé confirmait ses propos concernant cette signature dans le club qui a bercé son enfance.

Mesut Özil a été le seul joueur à avoir été meilleur passeur de :



- Premier League⠀

- Bundesliga⠀

- La Liga⠀

- Ligue des Champions

- Europa League⠀

- Euro

- Coupe du Monde



«À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était fini» Près de 15 ans plus tôt, une jeune star allemande faisait le même choix que Kylian Mbappé en débarquant au Real Madrid après avoir visité les installations du club merengue ainsi que celles du FC Barcelone avant de trancher en faveur de l'équipe de la capitale espagnole. Mais au bout de trois saisons seulement et d'une friction entre son père et le président Florentino Pérez, l'amour ne durait bel et bien que trois ans comme le veut l'adage entre Mesut Ozil et le Real Madrid. « J'étais vraiment triste quand j'ai quitté Madrid à l'aéroport. J'ai passé trois années formidables dans ce club, dans cette ville. Mais je ne jouais plus beaucoup et après un conflit entre M. Perez, mon père et mon agent, nous avons dû chercher un nouveau club. J'avais même les larmes aux yeux lorsque j'étais assis dans l'avion qui venait de décoller de l'aéroport de Madrid. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était fini ».