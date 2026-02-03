Kylian Mbappé décroche un nouveau record qui ne va pas calmer ses détracteurs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est clairement une machine à marquer avec le Real Madrid. Toutefois compétitions confondues, le numéro 10 merengue en est aujourd'hui à 37 réalisations. Malgré ces statistiques folles, le Français est la cible de critiques. Et voilà que certains détracteurs de Mbappé ne devraient pas se calmer à la suite de son nouveau record.

Au terme d'une prestation poussive, le Real Madrid a fini par s'imposer face au Rayo Vallecano (2-1) dimanche pour le compte de la 22ème journée de Liga. Alors que Vinicius Jr avait ouvert le score, c'est grâce à Kylian Mbappé que les Merengue ont arraché la victoire. Une réalisation qui est survenue au bout de 10 minutes de temps additionnel et sur penalty. Le Français a inscrit son 22ème but en championnat, trouvant ainsi une nouvelle fois le chemin des filets dans cet exercice du penalty.

Un record sur penalty pour Mbappé Kylian Mbappé affole un peu plus les compteurs, mais voilà que certains sont là pour calmer la situation. En effet, le Real Madrid a son lot de détracteurs et ils sont aujourd'hui nombreux à lui reprocher de trop souvent marquer sur penalty comme ça a donc été le cas face au Rayo Vallecano. Des opposants qui ne devraient pas se calmer suite au record décroché par Mbappé. En effet, comme le révèle AS, le Français est devenu le 1er joueur du championnat espagnol a inscrit 8 buts sur penalty en 22 journées.