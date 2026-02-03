Il croise la route de Mbappé à 16 ans et craque : «s'il ne devient pas une star mondiale, je mangerai mes crampons»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait presque 10 ans que Kylian Mbappé est dans le circuit professionnel. Lancé à l'AS Monaco lorsqu'il fut encore mineur, Mbappé a eu le mérite de connaître une ascension fulgurante sous Leonardo Jardim. Mais avant même de se révéler aux yeux de l'Europe lors de l'épopée en Ligue des champions avec l'ASM, l'actuelle star du Real Madrid a rencontré quelques minutes un grand nom de Premier League. Ce fut le choc.

Le Real Madrid, Chelsea... Kylian Mbappé a multiplié les essais dans les grandes écuries européennes pendant sa jeunesse. Néanmoins, d'une décision commune avec ses parents, le jeune crack de l'AS Bondy refusait à l'époque de quitter l'hexagone et entendait bien y effectuer sa formation. C'est à l'AS Monaco que Mbappé s'est rendu après un passage à l'INF Clairefontaine. Et là-bas, le jeune Kylian a croisé la route d'une légende à seulement 16 ans.

🇪🇸🗨️ Pour Arbeloa, “Courtois, Valverde, Mbappé, Bellingham, Vinicius sont dans le top 10 mondial”



👉 Vous êtes d'accord avec le coach du Real Madrid ? #beINSPORTS pic.twitter.com/mwAsx4NIUj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 31, 2026

«Ce que j'ai vu de lui pendant ces vingt minutes, je ne l'ai jamais vu chez un garçon de cet âge auparavant» Robin Van Persie venait de rejoindre Fenerbahçe après trois saisons à Manchester United. L'occasion pour lui, lors d'un match amical contre l'AS Monaco de se mesurer à un Kylian Mbappé insouciant l'espace de quelques minutes seulement. Il n'en fallait pas plus à celui qui était surnommé RVP pour tomber sous le charme comme il le racontait en interview à De Telegraaf il y a quelques années de cela. « Nous avons joué sur le terrain d'un club amateur (en Suisse), mais ce que j'ai vu de lui pendant ces vingt minutes, je ne l'ai jamais vu chez un garçon de cet âge auparavant. Si explosif et si technique… ».