Pierre Ménès vit un «cauchemar» sur M6 : Il arrête tout pour éviter une bagarre

Pierre Ménès ne manque jamais une occasion de raconter des anecdotes sur son passé de journaliste. Et si la plupart du temps, il s'agit de sport, l'ancienne star du Canal Football Club a également côtoyé les plateaux d'émissions généralistes. Et l'une d'entre elles l'a particulièrement déçu.
Pierre Ménès s'est fait rapidement un nom à la télévision grâce à son ton musclé dans les émissions auxquelles il participait, que ce soit d'abord 100% Foot sur M6 ou plus tard le Canal Football Club sur Canal+. Cela lui a permis d'apparaître dans des émissions qui ne concernaient pas le ballon rond. Il avait notamment été repéré par un certain Marc-Olivier Fogiel qui lui propose en 2007 de remplacer Fabrice Eboué dans un rôle de sniper pour son émission T’empêches tout le monde de dormir. Et visiblement, il a vécu cette période comme un cauchemar.
La très mauvaise expérience de Pierre Ménès
« Il m'avait invité pour faire le sniper. C’était Fabrice Éboué qui le faisait régulièrement. Fabrice ne pouvait pas être là pendant quelques semaines, peut-être qu'il devait faire un tournage. Donc il m'avait appelé pour faire ça. Ça lui avait bien plu. Avec le producteur, il m'avait demandé de faire une chronique, mais moi, je n'étais pas très chaud. Je n'aime pas trop écrire et réciter mon truc. Je suis plus dans l'impro. Ça a été un cauchemar parce que quand on te met des bâtons dans les roues et qu'on t'empêche de faire correctement ton travail; c’est pas bien », confie-t-il dans l'émission YouTube de Jordan De Luxe, Le Jet de Luxe.
«Je lui ai dit, je vais arrêter parce que je vais t'en plâtrer»
Compte tenu de la situation, Pierre Ménès a décidé de tout arrêter en mettant en assurant à Marc-Olivier Fogiel que si cela continuait, une bagarre éclaterait. « J'ai décidé d'arrêter parce qu'un jour l'invitait, c'était Bruno Solo. J'étais très copain avec Bruno. J'avais l'idée de monter une fausse bagarre entre lui et moi. Ça a été refusé par Fogiel. Je lui ai dit, je vais arrêter parce que je vais t'en plâtrer. Marc-Olivier Fogiel ne m'a rien répondu, il est épais comme un coucou », ajoute-t-il avant de conclure qu'il n'en garde « pas un bon souvenir ».