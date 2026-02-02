Pierre Ménès vit un «cauchemar» sur M6 : Il arrête tout pour éviter une bagarre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pierre Ménès ne manque jamais une occasion de raconter des anecdotes sur son passé de journaliste. Et si la plupart du temps, il s'agit de sport, l'ancienne star du Canal Football Club a également côtoyé les plateaux d'émissions généralistes. Et l'une d'entre elles l'a particulièrement déçu.

Pierre Ménès s'est fait rapidement un nom à la télévision grâce à son ton musclé dans les émissions auxquelles il participait, que ce soit d'abord 100% Foot sur M6 ou plus tard le Canal Football Club sur Canal+. Cela lui a permis d'apparaître dans des émissions qui ne concernaient pas le ballon rond. Il avait notamment été repéré par un certain Marc-Olivier Fogiel qui lui propose en 2007 de remplacer Fabrice Eboué dans un rôle de sniper pour son émission T’empêches tout le monde de dormir. Et visiblement, il a vécu cette période comme un cauchemar.

Pierre ménès s'exprime sur l'affaire Jean-Marc Morandini :



« Avec Morandini, on est très loin du ‘soi-disant’. C’est avéré, c’est condamné, recondamné, recondamné.



Maintenant il ne reste plus que la Cour européenne des droits de l’homme qui, à mon avis, à d’autres choses à… pic.twitter.com/HFHp1yTP1l — Monascope7 🗞️ (@Monascope7) January 27, 2026

La très mauvaise expérience de Pierre Ménès « Il m'avait invité pour faire le sniper. C’était Fabrice Éboué qui le faisait régulièrement. Fabrice ne pouvait pas être là pendant quelques semaines, peut-être qu'il devait faire un tournage. Donc il m'avait appelé pour faire ça. Ça lui avait bien plu. Avec le producteur, il m'avait demandé de faire une chronique, mais moi, je n'étais pas très chaud. Je n'aime pas trop écrire et réciter mon truc. Je suis plus dans l'impro. Ça a été un cauchemar parce que quand on te met des bâtons dans les roues et qu'on t'empêche de faire correctement ton travail; c’est pas bien », confie-t-il dans l'émission YouTube de Jordan De Luxe, Le Jet de Luxe.