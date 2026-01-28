«C’est insupportable» : Pierre Ménès dénonce l’attitude des «supporters» de ces deux clubs

Alexis Brunet

Dimanche, l’OL s’est largement imposé face au FC Metz en Ligue 1 (5-2). Malheureusement, cette rencontre a été émaillée par plusieurs affrontements entre supporters des deux clubs. Des agissements qui ont entraîné la mort d’un chien policier, ce qui a fait réagir Pierre Ménès sur X, qui a condamné l’attitude de ses supposés supporters.

Face à Metz dimanche soir pour son deuxième match de Ligue 1, Endrick a fait le show. Arrivé dernièrement en provenance du Real Madrid sous la forme d’un prêt, le Brésilien a inscrit un triplé pour l’OL, son premier depuis le début de sa carrière. Une belle réussite mais malheureusement un tragique évènement en marge de la rencontre a entaché la soirée.

Dino est mort d’une crise cardiaque pendant les bagarres entre certains «supporters » en marge de Metz-OL. C’est insupportable pic.twitter.com/8IoBL2iHkd — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 27, 2026

Un chien policier meurt en marge de Metz-OL Alors qu’il était en intervention de maintien de l’ordre aux abords du stade Saint-Symphorien, Dino, chien policier de la brigade canine de Metz, a malheureusement perdu la vie. Ce dernier n’aurait pas reçu de coups de la part de certains supporters qui étaient cagoulés et armés, mais il aurait succombé à une crise cardiaque. Il avait cinq ans. « Derrière chaque unité cynophile, il y a un binôme, un lien fort entre un agent et son partenaire. La perte d’un chien de service est une épreuve douloureuse pour toute une équipe », a notamment écrit Alliance Police Nationale 57 sur sa page Facebook.