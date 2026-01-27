«Maladroite et partisane», Pierre Ménès n’épargne pas Vanessa Le Moigne

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, Vanessa Le Moigne a annoncé ne plus vouloir couvrir le football après la fin de la saison. Des attaques survenues après son interview d’Edouard Mendy, que Pierre Ménès juge comme « maladroite et partisane ».

« Merci le foot pour les rencontres... pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libérée. » Dans un message publié sur Instagram, Vanessa Le Moigne a annoncé la semaine dernière ne plus vouloir couvrir le football après la fin de la saison en cours. La journaliste de beIN SPORTS a été victime de nombreuses attaques numériques après la finale de la CAN 2025 et son interview d’Edouard Mendy. Elle a depuis reçu le soutien de la ministre des Sports, Marina Ferrari, ainsi que celui de l’association Femmes journalistes de sport.

« Entre être critiquée et être harcelée sur les réseaux, il y a une différence » « J’ai effectivement trouvé la façon d’attaquer son interview avec Mendy extrêmement maladroite et partisane », a réagi Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. « Cette manière de faire méritait d’être critiquée. Maintenant entre être critiquée et être harcelée sur les réseaux, il y a une différence que plus personne ne fait aujourd’hui. S’il faut bien dénoncer quelque chose dans cette CAN c’est l’hystérie des supporters. Je le vois, j’ai pris un shitstorm avec les Algériens, le lendemain un shitstorm avec les Marocains, puis à la finale un shitstorm avec les Sénégalais. »