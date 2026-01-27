CAN 2025 Maroc - Sénégal : Du nouveau dans l’affaire des serviettes

Amadou Diawara

Lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, Edouard Mendy a été victime de vols. En effet, des stadiers, des ramasseurs de balle et même des joueurs des Lions de l'Atlas ont piqué la serviette du gardien des Lions de la Teranga à plusieurs reprises. Interrogé sur cette affaire, Olivier Safari Kabene - le président de la commission des arbitres de la CAF - a fait passer un message clair.

La finale de la CAN 2025 a eu lieu le dimanche 18 janvier au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat. Opposé au Maroc, pays hôte, le Sénégal s'est imposé par le plus petit des scores (1-0), et ce, à l'issue des prolongations. S'il a réussi à garder sa cage inviolée pendant toute la partie, Edouard Mendy a dû batailler avec les joueurs les Lions de l'Atlas, mais également avec des stadiers et des ramasseurs de balle.

«Dès lors qu'elle commence à influencer le jeu...» Lors du choc entre le Sénégal et le Maroc, Edouard Mendy a été victime de vols en plein match. En effet, des stadiers, des ramasseurs de balles et même des joueurs des Lions de l'Atlas ont subtilisé sa serviette à plusieurs reprises. Pour venir en aide à son coéquipier, Yehvann Diouf est intervenu. Toutefois, le portier sénégalais a été malmené, notamment par des ramasseurs de balle qui ont utilisé la manière forte pour tenter de lui arracher la serviette d'Edouard Mendy.