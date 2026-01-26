CAN 2025 : Malaise au Maroc, la réponse de Kylian Mbappé !

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé a été touché par la mésaventure d'un coéquipier pendant la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Le champion du monde a donc pris la décision d'agir une première fois en conférence de presse et de passer de la parole aux actes sur le terrain. Mais son action n'a pas eu l'effet escompté dans la presse. Explications.
Il y a un peu plus d'une semaine, la Coupe d'Afrique des nations rendait son verdict. Et quel dénouement après un mois de compétition entre le Maroc et le Sénégal. Sur ses terres marocaines, un joueur des Lions de l'Atlas avait la possibilité de mettre un terme à 50 ans d'attente pour un succès à la CAN, le dernier sacre remontant à 1976. Cependant, un geste raté sur penalty a fini par tout faire basculer en faveur du Sénégal.
Mbappé dans l'oeil du cyclone depuis sa panenka
La panenka de Brahim Diaz arrêtée par Edouard Mendy dans les ultimes moments du temps additionnel de la seconde période a maintenu les Lions de la Teranga en vie dans cette finale qui s'est décidée pendant les prolongations. Pape Gueye a envoyé le Sénégal au firmament en ouvrant les portes de l'enfer au malheureux Brahim Diaz qui a très mal vécu cet échec d'après les informations de Foot Mercato la semaine dernière. En guise de soutien, Kylian Mbappé a inscrit un but sur panenka sous les yeux de Brahim Diaz samedi dernier contre Villarreal (2-0) lui dédicaçant le but. Un hommage grandement critiqué dans les médias depuis. Au vu de l'ampleur prise par la polémique ces dernières heures, Vincent Moscato a décidé de la désamorcer.
«C'est un clin d'oeil pour désamorcer le truc. Je ne crois pas que ce soit une vacherie»
« Plus de mal que de bien l'hommage de Mbappé à Brahim Diaz ? L'intention première, c'est le rapport qu'ils ont tous les deux, ils sont copains. C'est un clin d'oeil pour désamorcer le truc. Je ne crois pas que ce soit une vacherie, il ne l'aurait pas fait autrement. Il a vu que son pote souffrait. Il s'est dit : « tiens, je vais tenter la même ». Ca part d'un bon sentiment, il ne va pas faire le malin devant son pote qui a morflé. Il le sait. Tu imagines la souffrance qu'il a eu. C'est la même que Kylian Mbappé a eu lorsque le PSG a gagné la Champions League, il a eu la même souffrance et mal au bide, crois-moi ». a confié l'ancien joueur de rugby sur les ondes de RMC pendant le Super Moscato Show ce lundi.