CAN 2025 : Malaise au Maroc, la réponse de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé a été touché par la mésaventure d'un coéquipier pendant la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Le champion du monde a donc pris la décision d'agir une première fois en conférence de presse et de passer de la parole aux actes sur le terrain. Mais son action n'a pas eu l'effet escompté dans la presse. Explications.

Il y a un peu plus d'une semaine, la Coupe d'Afrique des nations rendait son verdict. Et quel dénouement après un mois de compétition entre le Maroc et le Sénégal. Sur ses terres marocaines, un joueur des Lions de l'Atlas avait la possibilité de mettre un terme à 50 ans d'attente pour un succès à la CAN, le dernier sacre remontant à 1976. Cependant, un geste raté sur penalty a fini par tout faire basculer en faveur du Sénégal.

Mbappé dans l'oeil du cyclone depuis sa panenka La panenka de Brahim Diaz arrêtée par Edouard Mendy dans les ultimes moments du temps additionnel de la seconde période a maintenu les Lions de la Teranga en vie dans cette finale qui s'est décidée pendant les prolongations. Pape Gueye a envoyé le Sénégal au firmament en ouvrant les portes de l'enfer au malheureux Brahim Diaz qui a très mal vécu cet échec d'après les informations de Foot Mercato la semaine dernière. En guise de soutien, Kylian Mbappé a inscrit un but sur panenka sous les yeux de Brahim Diaz samedi dernier contre Villarreal (2-0) lui dédicaçant le but. Un hommage grandement critiqué dans les médias depuis. Au vu de l'ampleur prise par la polémique ces dernières heures, Vincent Moscato a décidé de la désamorcer.