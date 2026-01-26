Nouveau malaise avec Mbappé : La FFF réagit !

Amadou Diawara

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal, et ce, à l'extérieur. Dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, le numéro 10 d'Alvaro Arbeloa a réalisé une panenka, et ce, pour apporter son soutien à Brahim Diaz à sa manière. Ce qui lui a valu une pluie de critiques. Interrogée sur ce malaise, la FFF a tenu à prendre la défense du capitaine de l'équipe de France.

Le Maroc a affronté le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, Brahim Diaz avait le but du sacre au bout du pied. En effet, le numéro 10 des Lions de l'Atlas a vu l'arbitre de la rencontre lui accorder un penalty. Toutefois, la panenka de Brahim Diaz a été captée par Edouard Mendy. Et alors quel les Lions de la Teranga ont fini par remporter la CAN 2025, l'attaquant du Real Madrid est devenu le bouc émissaire du peuple marocain. Coéquipier et ami de Brahim Diaz, Kylian Mbappé est monté au créneau à sa manière.

Affaire Brahim Diaz : Kylian Mbappé se fait clasher Lors de la 21ème journée de Liga, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de Villarreal. En effet, les deux équipes se sont affrontés à l'Estadio de La Cerámica ce samedi. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a permis à la Maison-Blanche d'empocher les trois points. Proche de Brahim Diaz, le numéro 10 merengue lui a dédicacé son deuxième but, ayant réussi une panenka sur penalty. Toutefois, Kylian Mbappé a été pris pour cible par de nombreux observateurs, qui ont affirmé que ses intentions étaient loin d'être louables.