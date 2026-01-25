«Pars !» : C'est la cassure avec Mbappé, il raconte tout

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure incontournable du football français et mondial au vu de l'icône planétaire qu'il s'est avéré être au fil de sa carrière, Kylian Mbappé est devenu une personnalité très importante voire parfois trop importante et pesante pour les équipes dans lesquelles il évolue. Tout ce qui touche à sa personne est scruté et commenté dans la presse. Pour une vieille connaissance, il fallait se serrer la main et se quitter de la sorte. Une rupture qui n'a pas eu lieu comme elle l'espérait.

Dès son éclosion précoce à Monaco, Kylian Mbappé a été la coqueluche des médias. De par ses qualités de footballeur, mais aussi son rapport à la communication, le champion du monde tricolore est le bon client. Ce qu'il peut penser, signifier ou faire fera parler dans la presse. Alors forcément, lorsqu'il s'agit de rumeurs de transferts, les esprits s'emballent rapidement.

«Il devait partir parce qu'il voulait partir» Le PSG sait pertinemment ce qu'il en est de gérer l'avenir de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire de la capitale est resté sept saisons au club entre 2017 et 2024. Néanmoins, si ça ne tenait qu'à Leonardo, ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait eu ce qu'il voulait dès l'été 2021 : un départ pour le Real Madrid. Néanmoins, les hauts décideurs parisiens s'y étaient opposés, débouchant près d'un an plus tard sur la prolongation de son contrat. « Ce n'était pas une question d'argent. Il est resté parce qu’il est Parisien mais il voulait partir au Real Madrid. Il devait partir parce qu'il voulait partir. Il voulait partir, pars ! Moi, je suis comme ça. Mais je comprends aussi que quand tu as payé un joueur, peu importe le prix, tu ne vas pas le faire sortir comme ça, tu vas y réfléchir ».