Ca se confirme pour un attaquant, nouveau transfert à l'OM !

Alexis Brunet

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’OM s’est montré particulièrement actif. Le club phocéen a vendu Robinio Vaz à l’AS Rome contre environ 25M€, mais il a également fait venir deux joueurs. Ethan Nwaneri est arrivé sous la forme d’un prêt et Quinten Timber a été recruté pour quatre ans et demi. Dans les prochains jours, le transfert d’un attaquant devrait également être bouclé.

Samedi soir, l’OM a frappé un grand coup en s’imposant 3-1 contre le RC Lens. Les Marseillais ont pu compter sur un grand Amine Gouiri, auteur d’un doublé, mais également sur une réalisation d’Ethan Nwaneri. Arrivé dernièrement dans le sud de la France sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, le jeune Anglais n’a pas mis longtemps avant de faire rugir de plaisir les spectateurs du Vélodrome.

Déjà deux arrivées à l’OM Mais Ethan Nwaneri n’est pas le seul joueur recruté par l’OM cet hiver. En plus du joueur d’Arsenal, Pablo Longoria a réussi à arracher Quinten Timber au Feyenoord Rotterdam. Ce dernier s’est engagé pour quatre ans et demi avec le club phocéen et il apportera un peu plus de solutions à Roberto De Zerbi au sein du milieu de terrain. Côté départ, les dirigeants marseillais se sont également montrés actifs, avec la vente de Robinio Vaz à l’AS Rome contre un chèque de 25M€.