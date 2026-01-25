Transfert - Craquage en direct : Son départ de l'OM est exigé !

Alors que l’OM s’est imposé lors de la réception du RC Lens (3-1) samedi soir, un Olympien a exprimé son mécontentement vis à vis des critiques à son égard dans la presse. Des propos qui ont fait réagir dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, où l’un des chroniqueurs l’a invité à s’en aller s’il n’était pas satisfait de son traitement à Marseille.
Souvent critiqué pour le manque de régularité de son équipe, qu’il reconnaît lui-même, ou bien pour le jeu qu’elle développe, Roberto De Zerbi s’en est pris à la presse française samedi soir, après la victoire de l’OM face au RC Lens (3-1). Sur Ligue 1+, quand on lui a fait savoir que Marseille avait inscrit 44 buts en Ligue 1 cette saison, une première à ce stade de la compétition depuis l’exercice 1970/1971, le technicien italien a répondu : « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose. »
« Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes »
Un discours que Roberto De Zerbi a réitéré en conférence de presse. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il assuré. « Beaucoup d’entre vous écrivent en bonne foi, mais beaucoup aussi sont de mauvaise foi. Je pense que la nationalité change beaucoup de choses », a ajouté l’entraîneur de l’OM à l’attention des journalistes présents sur place.
« S’il n’est pas bien à Marseille, qu’il retourne entraîner en Italie »
Des propos fustigés par Marc Madiot dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche matin : « Il entend ce qu'il a dit ? Il entend ce qu’il a dit le mec là ? Il y a quand même un problème. Il se plaint des médias français, d'être italien, et tout, mais il y a combien de temps qu’il est à Marseille ? Il n’a pas dit un mot en français. Il se plaint de l’attitude des médias, des supporters par rapport à ses prestations, et le premier truc qu’il fait, c’est qu’il parle en italien et ne dit pas un mot en français. S’il n’est pas bien à Marseille, qu’il retourne entraîner en Italie. La base, tu es entraîneur dans un pays, dans un club… Regardez Luis Enrique, il fait l’effort d’apprendre le français et parler français. »