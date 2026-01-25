Transfert d'un phénomène : C'est la panique au PSG, la malédiction continue ?

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI, le PSG a vu un grand nombre de titis prendre le large prématurément. On peut notamment citer Mike Maignan, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Moussa Diaby, Jonathan Ikoné, Arnaud Kalimuendo ou encore Christopher Nkunku. En 2027, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi pourrait perdre un autre joyau de son centre de formation.

En 2011, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. Racheté par QSI, le club de la capitale peut se permettre de « rêver plus grand » depuis 15 ans. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a accueilli les meilleurs joueurs de la planète, ayant dépensé une fortune pour se donner les moyens de ses ambitions. En effet, l'écurie rouge et bleu peut se vanter d'avoir recruté à la fois Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Dani Alves, David Beckham et bien d'autres. Toutefois, le Qatar a eu du mal à retenir les titis du PSG.

