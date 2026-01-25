«Aucune intention de l’aider», Mbappé régale devant Brahim Diaz

Brahim Diaz aurait pu être le héros de tout un peuple lors de la CAN 2025. Toutefois, le numéro 10 du Maroc a vu sa panenka sur penalty être captée par Edouard Mendy, le gardien titulaire du Sénégal. Alors que Brahim Diaz a été particulièrement marquée par cette désillusion, Kylian Mbappé a fait un geste fort pour le soutenir ce samedi.
Dimanche dernier, le Maroc a affronté le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de l'Atlas se sont frottés aux Lions de la Teranga au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.
L'incroyable geste de Kylian Mbappé
Opposé au Sénégal en finale de la CAN 2025, le Maroc est passé tout près de soulever le trophée devant son public. En effet, les Lions de l'Atlas ont vu l'arbitre de la rencontre leur accorder un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Toutefois, la frappe de Brahim Diaz a été captée par Edouard Mendy, le gardien numéro 1 des Lions de la Teranga. Alors que son numéro 10 a tenté une panenka, le peuple marocain l'a pris en grippe. Très marquée à son retour à Madrid, Brahim Diaz a pu bénéficier du soutien de son ami et coéquipier au Real : Kylian Mbappé.
«C'est pour toi»
Ce samedi, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de Villarreal : l'Estadio de La Cerámica. Et les hommes d'Alvaro Arbeloa se sont imposés 2-0. Ayant ouvert le score à 47ème minute de jeu, Kylian Mbappé y est allé de son doublé dans les derniers instants de la partie (90+4'). Alors que son équipe a obtenu un penalty, le numéro 10 du Real Madrid a réalisé une panenka dans l'axe du but de Villarreal. Un geste qu'il a dédicacé à Brahim Diaz. « C'est pour toi », a d'ailleurs confié Kylian Mbappé à son partenaire, comme révélé par Movistar, avant de confirmer en zone mixte. De son côté, Nabil Djellit voit les choses d'une toute autre manière. « Mbappé qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement », a écrit le journaliste français sur X, ayant partagé le penalty transformé par la star du Real Madrid.