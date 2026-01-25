«Aucune intention de l’aider», Mbappé régale devant Brahim Diaz

Amadou Diawara

Brahim Diaz aurait pu être le héros de tout un peuple lors de la CAN 2025. Toutefois, le numéro 10 du Maroc a vu sa panenka sur penalty être captée par Edouard Mendy, le gardien titulaire du Sénégal. Alors que Brahim Diaz a été particulièrement marquée par cette désillusion, Kylian Mbappé a fait un geste fort pour le soutenir ce samedi.

Dimanche dernier, le Maroc a affronté le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de l'Atlas se sont frottés aux Lions de la Teranga au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.

L'incroyable geste de Kylian Mbappé Opposé au Sénégal en finale de la CAN 2025, le Maroc est passé tout près de soulever le trophée devant son public. En effet, les Lions de l'Atlas ont vu l'arbitre de la rencontre leur accorder un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Toutefois, la frappe de Brahim Diaz a été captée par Edouard Mendy, le gardien numéro 1 des Lions de la Teranga. Alors que son numéro 10 a tenté une panenka, le peuple marocain l'a pris en grippe. Très marquée à son retour à Madrid, Brahim Diaz a pu bénéficier du soutien de son ami et coéquipier au Real : Kylian Mbappé.