CAN 2025 : Scandale au Maroc, c'est le «pire moment de sa carrière»

Au bout du pied, il avait le ballon libérateur pour tout un peuple. Au Maroc, un succès à la Coupe d'Afrique des nations était attendu depuis cinq décennies, mais n'est pas venu lors de cette édition à domicile. La faute au Sénégal qui a finalement battu les Lions de l'Atlas au terme d'un finish rocambolesque (1-0) qui a émotionnellement touché le principal fautif. Explications.

Un geste, et ce fut le drame pour tout un pays. Dans le temps additionnel de la seconde période de finale de la Coupe d'Afrique des nations opposant le Maroc au Sénégal à Rabat le dimanche 18 janvier dernier, Brahim Diaz avait la possibilité d'offrir le premier sacre sur le continent au peuple marocain depuis 50 ans. Cependant, sa panenka fut arrêtée par le gardien sénégalais Edouard Mendy au retour d'une coupure de plusieurs minutes pour cause d'un départ des joueurs des Lions de la Teranga en protestation à la décision arbitrale qu'ils jugeaient injuste.

La panenka de la discorde à la CAN Meilleur buteur de la CAN avec cinq réalisations, Brahim Diaz a été conspué par son propre public au moment de recevoir le trophée sur la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium et une vague de haine est apparue à son encontre sur les réseaux sociaux, lui qui aurait pu être le sauveur du pays. Un proche des Lions de l'Atlas s'est confié à Foot Mercato concernant ce qui est qualifié de « pire moment de sa carrière » pour l'attaquant de 26 ans du Real Madrid. « Brahim va mieux. ll s’entraîne déjà normalement avec le Real Madrid. Il est en pleine forme, il a un excellent état d’esprit, il est prêt à jouer samedi avec le Real Madrid ».