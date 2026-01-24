Zinedine Zidane : La blague qui ne passe pas chez Michel Drucker

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Personnalité de la télévision française, Michel Drucker a un temps été très proche de Zinedine Zidane et de sa famille. Mais voilà que cette relation avec la star du football français a fini par s’étioler. Visiblement, Zizou n’aurait pas apprécié un sketch dans l’une des émissions du présentateur et c’est ainsi qu’il aurait pris ses distances.

Obtenir la confiance de Zinedine Zidane est difficile, la conserver est tout autant. En effet, le Français n’hésiterait pas à prendre ses distances avec certaines de ses connaissances. C’est ce qui serait arrivé à Michel Drucker, célèbre présentateur télé. Alors qu’il avait réussi à devenir très proche de Zizou et sa famille, ça s’est ensuite refroidi par la suite. Et pour cause…

« Drucker mis au piquet ? Lui préfère parler de « silence » » Que s’est-il alors passé entre Zinedine Zidane et Michel Drucker ? C’est dans la biographie non autorisée de Besma Lahouri « Zidane, une vie secrète » publiée en 2008, qu’on avait pu en apprendre plus. Ainsi, dans un entrait rapporté par L’Express, on pouvait lire : « Michel Drucker, une simple connaissance devenue, au fil du temps, un intime de la famille. Même cette figure emblématique du PAF, l'ami consensuel de toutes les stars, a sous-estimé le caractère ombrageux de la diva du ballon rond. (…) Quand on lui demande à quand remontent ses derniers contacts avec Zizou, l'animateur est embarrassé : « Heu... Nous ne nous sommes pas reparlé depuis novembre 2006. J'ai essayé de l'appeler, lui, ses parents, Noureddine, son frère. » Drucker mis au piquet ? Lui préfère parler de « silence » ».