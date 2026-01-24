Zinedine Zidane : La blague qui ne passe pas chez Michel Drucker

Personnalité de la télévision française, Michel Drucker a un temps été très proche de Zinedine Zidane et de sa famille. Mais voilà que cette relation avec la star du football français a fini par s’étioler. Visiblement, Zizou n’aurait pas apprécié un sketch dans l’une des émissions du présentateur et c’est ainsi qu’il aurait pris ses distances.
Obtenir la confiance de Zinedine Zidane est difficile, la conserver est tout autant. En effet, le Français n’hésiterait pas à prendre ses distances avec certaines de ses connaissances. C’est ce qui serait arrivé à Michel Drucker, célèbre présentateur télé. Alors qu’il avait réussi à devenir très proche de Zizou et sa famille, ça s’est ensuite refroidi par la suite. Et pour cause…
« Drucker mis au piquet ? Lui préfère parler de « silence » »
Que s’est-il alors passé entre Zinedine Zidane et Michel Drucker ? C’est dans la biographie non autorisée de Besma Lahouri « Zidane, une vie secrète » publiée en 2008, qu’on avait pu en apprendre plus. Ainsi, dans un entrait rapporté par L’Express, on pouvait lire : « Michel Drucker, une simple connaissance devenue, au fil du temps, un intime de la famille. Même cette figure emblématique du PAF, l'ami consensuel de toutes les stars, a sous-estimé le caractère ombrageux de la diva du ballon rond. (…) Quand on lui demande à quand remontent ses derniers contacts avec Zizou, l'animateur est embarrassé : « Heu... Nous ne nous sommes pas reparlé depuis novembre 2006. J'ai essayé de l'appeler, lui, ses parents, Noureddine, son frère. » Drucker mis au piquet ? Lui préfère parler de « silence » ».
« Il n'y avait rien d’insultant… »
« Pourquoi ce silence, alors ? « Au cours de l'une de mes émissions, Nicolas Canteloup a fait un petit sketch... C'était drôle. Enfin, j'espère que le papa et la maman de Zizou l'ont bien compris. Il s'agissait de se moquer de cette horrible rumeur propagée par une certaine presse. » Où comment Nicolas Canteloup, s'inspirant avec humour d'une couverture de Voici, a précipité la chute de Michel Drucker dans l'estime des Zidane. « Il n'y avait rien d'insultant, plaide encore le présentateur. Dans son sketch, Canteloup a simplement fiancé Zidane à Adriana Karembeu, à Mme de Fontenay... Je ne peux quand même pas censurer un humoriste ! Les conséquences auraient été pires. Mais je regrette un peu de l'avoir laissé passer dans mon émission. Vous pensez que je devrais leur envoyer un petit mot ? », pouvait-on ensuite apprendre.